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坤達揪柯佳嬿打羽球「不敢贏」　逛VICTOR快閃店送老婆超暖單品

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▲VICTOR品牌好友坤達站台快閃店，提及老婆柯佳嬿瞬間變滿分老公。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣羽球運動品牌VICTOR勝利體育於今（12日）舉辦 Crown Collection 快閃概念店開幕，請到品牌好友坤達站台，面對疫情影響，坤達表示最近跟老婆柯佳嬿多了許多居家相處機會，「會多揪她打羽球，球場上一定會讓老婆贏。」

▲VICTOR。（圖／品牌提供）

▲VICTOR。（圖／品牌提供）

▲坤達站台VICTOR誠品生活南西快閃店。（圖／品牌提供）

VICTOR勝利體育誠品生活南西快閃店於今日開幕，請到同樣是羽球愛好者的坤達現身站台，談起運動經坤達不改搞笑本色：「運動最重要還是『帥』，這樣打球心情也會好很多，當然打羽球的穿著還是要吸濕排汗，這點VICTOR都有做到。」不過是否會和老婆柯佳嬿一起運動？坤達沉默片刻回應：「其實認真想一下，我們只有打過一兩次羽球，因為她很難請，不過現在疫情影響，她閒下來就可以一起運動。」

▲VICTOR。（圖／品牌提供）

▲因疫情影響增加夫妻相處機會，坤達表示會拉柯佳嬿一起打羽球；主持人關韶文（右）。（圖／品牌提供）

看來夫妻兩人有獨到的相處之道，坤達也承認，兩人在家相處模式就是很安靜、很少講話，所以不存在什麼爭吵。至於球場上會不會跟老婆動真格，坤達二話不說回答：「當然要讓老婆贏啊！只要她肯多運動就足夠了。」當然身為好老公，坤達也挑選了快閃店內要送給老婆的單品，一眼相中「印花訓練背心」，以滿版英文字母彰顯活力，符合柯佳嬿多變造型，同時排汗效果也極佳。

▲VICTOR。（圖／品牌提供）

▲VICTOR。（圖／品牌提供）

▲VICTOR。（圖／品牌提供）

▲Crown Collection快閃概念店於5月12日至24日登場，訓練背心NT$980；肩背包NT$2,080。（圖／品牌提供）

品牌Crown Collection快閃概念店於5月12日至24日登場，系列單品以球后戴資穎為靈感來源，服飾運用經典的黑白色調為主軸，拼接夏威夷藍與桃紅點綴或是幾何線條延續經典斜條紋設計都相當亮眼；而羽球裝備部分，就如同坤達所說，球拍輕巧手感自然就好，羽球拍包也提供多夾層和實用的收納鞋子內袋，兼顧運動和潮流。

▲Reebok。（圖／品牌提供）

▲Instapump Fury City Pack結合城市地圖設計，NT$5,250。（圖／品牌提供）

此外，Reebok為人氣經典鞋款InstaPump Fury創立5月15日Pump Day，在當日全球同步推出Instapump Fury City Pack，以東京、首爾城市之名打造全新的鞋款配色，保持原有經典鞋型輪廓，搭配城市地圖作為主要設計元素相當搶眼。

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關鍵字：

坤達, 柯佳嬿, 想見你, VICTOR, 運動, 勝利體育, 戴資穎, 羽球, Crown Collection, 快閃店
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