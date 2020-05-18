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包・開箱／DIOR超狂「消光」系列近看更美！黛妃包、馬鞍包變出新味道

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 ▲ DIOR 極致霧彩系列替經典黛妃包、馬鞍包換新裝，質感大增！（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導　圖／記者王則絲攝、品牌提供

早先DIOR推出「ULTRA MATTE COLORAMA」極致霧彩系列的消息釋出，便吸引了大量的關注，相信許多女孩已被「消光」的魅力擄獲，DIOR將經典包款舉凡Lady Dior黛妃包、馬鞍包、翻蓋包，換上了極致霧面皮革，並一口氣增加多種顏色選擇，今日就由《ET FASHION》來帶大家近賞極致霧彩系列獨有純色加上消光設計的質感魅力。

▲dior。（圖／品牌提供）

「ULTRA MATTE COLORAMA」極致霧彩系列源自於2019年的Ultra Black包款，創意總監Maria Grazia Chiuri便延續了當時的「純色」與「一體成型」概念，並於今年大舉增加更多色彩配置，這次《ET FASHION》特別為大家挑選了DIOR先生最喜歡的「特里亞農灰」，以及令人少女心氾濫的蜜桃粉、無瑕質感的拿鐵白，來作為此次開箱重點，你會發現這系列像是鍍膜一般的視覺效果，近看更讓人驚豔。

▲Dior霧彩系列開箱。（圖／記者王則絲攝）

首先來看到DIOR最經典的包型之一——Lady Dior黛妃包，「黛妃包」自1995誕生以來，多次成為創作畫布，在歷史奠基下不斷換裝革新，2020春夏才首度推出了「帆布」系列，大獲好評之餘，也悄悄參與了極致霧彩系列，讓時尚迷完全沒有喘口氣的時間。

▲dior開箱 。（圖／記者王則絲攝）

本次開箱的「特里亞農灰」色Lady Dior籐格紋小牛皮中型提包，可說是匯集了品牌歷史淵源的經典包款，除了霧化的皮革之外，包括手提把、DIOR綴飾、鏈帶以及麂皮內裏通通都是相同色彩，100％的純色設計呼應了一體成型的概念。

中型包款尺寸適中，基本的手機、皮夾皆可輕鬆納入，附有小夾層與拉鍊暗袋，同色系背帶也可拆卸自由更換，一旁搶眼的蜜桃粉色，則是為大家示範迷你尺寸，時髦的小包特別適合選擇亮眼色系，當作穿搭亮點很吸睛卻不突兀。

▲Dior霧彩系列開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Dior霧彩系列開箱。（圖／品牌提供）

▲Lady Dior Ultra Matte 中型提包NT＄150,000；Lady Dior mini Ultra Matte小牛皮鍊帶包NT＄120,000。

雖然Saddle 馬鞍包並不是以容量與實用性著稱，但是時尚度破表的輪廓、包型設計，在其他品牌裡難以找到相仿的款式，記憶點高且百看不膩，是它多年以來仍屹立不搖的原因之一。

▲Dior霧彩系列開箱。（圖／記者王則絲攝）

就和所有的極致霧彩系列一樣，馬鞍包上連結包身的「CD」形狀五金以及下方的點綴字母Ｄ，也全都利用特殊的三層上色方式，以達到與極霧皮革色彩完全一致的效果，高端的質感從小細節處迸發。

▲Dior霧彩系列開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Dior霧彩系列開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Dior霧彩系列開箱。（圖／品牌提供）

▲Saddle Ultra Matte 小牛皮馬鞍包 NT＄115,000。

「ULTRA MATTE COLORAMA」極致霧彩系列的每一個顏色，都有眾多經典包型、小皮件以及配件可選擇，而至今在時尚圈仍擁有不敗地位的Lady Dior黛妃包與Saddle馬鞍包，則是一生最值得投資的精品包之一，如果尚未擁有，不妨就從本次的極致霧彩系列入手，獨特質感硬是比別人時髦一截。

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fashion.net

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