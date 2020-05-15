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超會撩妹勾男的3大星座！天秤招數多、Top 1根本戀愛高手

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▲超會撩妹勾男的3星座　Top1戀愛高手。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

有沒有發現，有些人不一定高富帥、白富美，但他們身邊總是不缺愛慕者，桃花不斷，但可能他們都很懂「撩」！像是以下3個星座超會撩妹撩男，隨便說說話、做幾件事，就讓人被撩得不要不要，心甘情願沈迷於他們的感情遊戲中。

▲超會撩妹勾男的3星座　Top1戀愛高手。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 3：巨蟹座

溫柔又細心的巨蟹座，不僅很懂得體貼、關懷人，他們天生直覺強，觀察力也很好，總是能感受到別人當下的心情，所以在撩人時，很能順著對方的情緒、感受，撩到對方的心裡去。 而且巨蟹座在面對感情上其實很擔小，很害怕受到傷害，所以他們找到心目中那個「對的人」之前，他們會不斷撩他們會不斷地撩人，跟許多人曖昧，直到他們確定找到自己想要的那個人。

▲超會撩妹勾男的3星座　Top1戀愛高手。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 2：天秤座

外表條件佳、性格又隨和好相處的天秤座本來就很受到異性歡迎，加上不會拒絕別人的特質，讓他們不知不覺中就會撩到人，自己還不知道，所以常會讓人覺得天秤喜歡跟很多人搞曖昧。除此之外，天秤本身的招數也很多，當他們認真起來，輕而易舉就能讓對方踏進他們的感情遊戲中，而且還是心甘情願的。

▲超會撩妹勾男的3星座　Top1戀愛高手。（圖／翻攝unsplash,pexels）

Top 1：雙子座

能言善道的雙子座天生就是社交小能手，不管在什麼場合、面對什麼對象，從八卦、流行到人生大道理，他們都超能聊，就算第一次見面的人，也能很快就拉近距離。幽默風趣的個性和談吐，讓雙子根本就是自帶撩人天賦的「戀愛高手」，就算沒刻意的情況下，就能默默撩到不少人，更別說當他們有心想撩妹撩漢時，隨口張來甜言蜜語不用錢，還能講得很自然、講到人心坎裡，讓人難以抵擋。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 戀愛, 感情, 撩人, 撩妹, 撩男, 曖昧, 搞曖昧, 戀愛高手, 雙子, 天秤, 巨蟹
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