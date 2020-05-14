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去油光解煩躁！5款夏季「涼感保養」推薦

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▲▼5款夏季「涼感保養」推薦。（圖／品牌提供）

▲涼感保養在夏季高人氣，一秒消油光煩躁。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏日的腳步逐漸逼近，臉上冒油無上限，讓人心情好煩躁！這時正是出動「涼感保養」的好時機，膚溫下降幫助抑制油脂分泌，更能改善因高溫所引起的毛孔問題。

▲▼5款夏季「涼感保養」推薦。（圖／品牌提供）

uno 完效男人沁爽保濕凍，80g，320元。

涼感持久成分，一抹即能讓體感溫度下降，控油粉末搭配雙重玻尿酸，瞬間控油補水，清爽不黏膩。濃縮５道保養程序, all in one無油清爽質地，一瓶補充足夠水分，搞定油光與酷熱，平衡肌膚油脂。

▲▼5款夏季「涼感保養」推薦。（圖／品牌提供）

LANEIGE 水酷肌因沁涼雪酪霜，50ml，1,350元。

光是涼感還不夠，把保養品放置冷凍庫中，讓霜狀一抹化成沁涼雪晶質地，才能幫助肌膚有感降溫。蘭芝推出業界首創極凍保養霜感科技，急速冷凍豐富礦物質和天然植物萃取，幫助解決因日曬、高溫產生的肌膚不適。

▲▼5款夏季「涼感保養」推薦。（圖／品牌提供）

KOSE 丰靡美姬．幻粧 冰透美肌飾底噴霧，SPF30/PA+++，60g，650元。

炎熱天氣打底好物，貼心將飾底乳變成冰涼噴霧，和乳狀比起更清爽舒適。降5度的冰涼觸感，讓毛孔緊緻乖乖聽話，同時清爽高效幫助後續底妝的持妝力，CP值相當高。

▲▼5款夏季「涼感保養」推薦。（圖／品牌提供）

LANCOME 絕對閃耀水蜜光潤唇膏，#001蘇打薄荷糖，1,100元。

全新添加的薄荷萃取，有著清涼舒緩的唇部觸感， 沁涼水潤質地中，更蘊藏品牌頂級抗老成分，能重建修復唇部肌膚，使唇膏均勻滑順延展，化為輕柔水亮色澤。

▲▼5款夏季「涼感保養」推薦。（圖／品牌提供）

RMK 雙效潔膚凝膠，140g，1,100元。

以迷迭香為基底，給肌膚舒暢的清涼感，很適合早上醒膚使用，將凝膠如面膜般塗抹於全臉，停留約30秒後洗淨，能溫和卸除老廢角質，讓肌膚更增添潤澤，也能溫和卸除臉上殘妝，洗臉、卸妝可以一次搞定。

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關鍵字：

涼感, 降溫, 保養, 夏季
fashion.net

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