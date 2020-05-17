fb ig video ETtoday search mobile

歐陽娜娜、泫雅隔空撞包！「風格天差地遠」掀網友兩極評價

>

記者鮑璿安 ／台北報導

隨著加拿大品牌PORTS 1961 首次登台創造不少話題，旗下包款ANIKA鮮明輪廓與多樣化色彩更是熱度不減，日前南韓藝人泫雅、Jessica（鄭秀妍）私服紛紛以該包款做搭配，就連歐陽娜娜也PO出居家美照，跟上「撞包潮」引發熱議。

PORTS 1961 首次登台空降微風廣場，品牌包款ANIKA更是席捲大票女星，迎合小包當道的潮流，ANIKA四方造型下保有圓滑輪廓，中央別緻的金屬與壓紋鱷魚皮質感相互點綴。日前南韓女星泫雅就換上棕色連身長裙搭配復古森林綠，使得S曲線身型若隱若現，泫雅也不忘對鏡子自拍秀包，雖是私服卻不減女星奢華氣息；反觀Jessica（鄭秀妍）則展現截然不同的氣質，運用淡黃色西裝外套與白色包款相佐，頗有春夏交接的活力感。

▲PORTS 1961 。（圖／品牌提供）

▲PORTS 1961 。（圖／品牌提供）

▲PORTS 1961 包款ANIKA運用別緻金屬與壓紋鱷魚皮質感相互點綴；復古森林綠NT$19,800。（圖／品牌提供）

然而不僅南韓女星風靡該包款，近日歐陽娜娜在居家自拍中就換上樸素棕色上衣與黑色寬褲，唯獨露出品牌棕灰色包款搶鏡，整體造型遊走於率性與溫柔之間十分巧妙，不過加入了「撞包」戰局，也引起網友兩極評價，不少人直呼：「三人風格天差地遠」、「泫雅搭配更好」、「歐陽娜娜略輸一籌」，也有死忠粉力挺歐陽娜娜，帶貨實力不可小覷。

▲Jessica也背上南韓品牌Elbategev腋下包 。

關鍵字：

PORTS 1961 , ANIKA, 歐陽娜娜, 泫雅, Jessica
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

網友狂推Costco 3大必囤保養好物　「澳洲神皂」男女都愛超難搶

網友狂推Costco 3大必囤保養好物　「澳洲神皂」男女都愛超難搶

最會寵壞另一半的星座Top 3　第一自願當工具人，餵食幫洗澡都OK

最會寵壞另一半的星座Top 3　第一自願當工具人，餵食幫洗澡都OK

氣炸鍋全配3000元有找！小蘇打清潔不怕卡油　4個用法超聰明

氣炸鍋全配3000元有找！小蘇打清潔不怕卡油　4個用法超聰明

周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開 破萬元「氣炸鍋組」殺到2890元！網揭3大優點　減油80%還能變廚神 「番茄醬拼圖」玩到眼睛超痛　全球限量57組，入手方法只有一個 玄彬居家慵懶風大片根本個人寫真　手拿蓮蓬頭也能這麼帥！ 日本外帶「摺紙杯」好方便！打開瞬間變盤子　容量大到裝得下義大利麵 「芋頭鮮奶小鸚鵡」融化少女心！薰衣草紫羽毛展翅飛太夢幻 「一雙好鞋帶你走向美好的地方」　盤點4個韓國小眾美鞋品牌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面