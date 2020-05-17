歐陽娜娜、泫雅隔空撞包！「風格天差地遠」掀網友兩極評價

記者鮑璿安 ／台北報導

隨著加拿大品牌PORTS 1961 首次登台創造不少話題，旗下包款ANIKA鮮明輪廓與多樣化色彩更是熱度不減，日前南韓藝人泫雅、Jessica（鄭秀妍）私服紛紛以該包款做搭配，就連歐陽娜娜也PO出居家美照，跟上「撞包潮」引發熱議。

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 28 日 上午 4:17 張貼

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PORTS 1961 首次登台空降微風廣場，品牌包款ANIKA更是席捲大票女星，迎合小包當道的潮流，ANIKA四方造型下保有圓滑輪廓，中央別緻的金屬與壓紋鱷魚皮質感相互點綴。日前南韓女星泫雅就換上棕色連身長裙搭配復古森林綠，使得S曲線身型若隱若現，泫雅也不忘對鏡子自拍秀包，雖是私服卻不減女星奢華氣息；反觀Jessica（鄭秀妍）則展現截然不同的氣質，運用淡黃色西裝外套與白色包款相佐，頗有春夏交接的活力感。

▲PORTS 1961 包款ANIKA運用別緻金屬與壓紋鱷魚皮質感相互點綴；復古森林綠NT$19,800。（圖／品牌提供）

然而不僅南韓女星風靡該包款，近日歐陽娜娜在居家自拍中就換上樸素棕色上衣與黑色寬褲，唯獨露出品牌棕灰色包款搶鏡，整體造型遊走於率性與溫柔之間十分巧妙，不過加入了「撞包」戰局，也引起網友兩極評價，不少人直呼：「三人風格天差地遠」、「泫雅搭配更好」、「歐陽娜娜略輸一籌」，也有死忠粉力挺歐陽娜娜，帶貨實力不可小覷。

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▲Jessica也背上南韓品牌Elbategev腋下包 。