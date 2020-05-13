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Bobbi Brown超狂控油防水「運動粉底」來了！夏天爆汗也不怕脫妝

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▲Bobbi Brown超狂控油防水「運動粉底」。（圖／記者張毓容攝）

▲Bobbi Brown推出超狂「運動粉底」，不僅控油防水更抗汗。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

隨著生活習慣改變，許多女生幾乎每天長時間帶妝，越來越多人都在尋找能一整天維持完美妝感、但又不厚重的持久型底妝，所以Bobbi Brown來了！Bobbi Brown 全新打造岀超越一般持久粉底的「持久無痕防水抗汗粉底」，獨特質地猶如「液態粉底」，一抹就從濕潤粉底轉化為柔霧粉感，就像上完粉底再加上粉餅定妝的2合一效果，不僅長效持妝，能控油防水更抗汗，就算大熱天運動也不怕底妝花掉，堪稱最狂的「運動粉底」。

▲Bobbi Brown超狂控油防水「運動粉底」 。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 持久無痕防水抗汗粉底，SPF20/PA++，NT$1,650。（圖／品牌提供）

在網上擁有高人氣的 Bobbi Brown 「持久粉底家族」，今年5月加入全新成員「持久無痕防水抗汗粉底」，運用獨特智能轉換科技，注入15%高控油持妝霧面粉體，讓延展性極佳的濕潤粉底一抹就轉化為輕盈柔霧粉體，結合粉底的服貼遮瑕和粉餅的輕薄妝感、定妝效果，不用任何工具，用手指、0技巧就能輕鬆上妝，上妝同時連定妝一起完成，省下蜜粉定妝步驟。

▲Bobbi Brown超狂控油防水「運動粉底」。（圖／記者張毓容攝）

▲Bobbi Brown超狂控油防水「運動粉底」。（圖／記者張毓容攝）

▲model臉上噴水後用紙巾按壓，完全沒有掉粉、沾粉狀況。（圖／記者張毓容攝）

持久無痕防水抗汗粉底中添加掌狀海帶萃取，擁有極強吸油力，能強化粉體防汗抗油的效果，讓肌膚呈現細緻柔滑的霧面妝感，維持12小時防水、清爽持久妝感。另外更添加15種氨基酸，協同超保濕玻尿酸，上妝同時為肌膚補充能量、平滑肌膚紋理，讓膚觸更細緻Q彈。

▲Bobbi Brown超狂控油防水「運動粉底」。（圖／記者張毓容攝）

▲持久無痕防水抗汗粉底共推出13款色選。（圖／記者張毓容攝）

全新「持久無痕防水抗汗粉底」台灣共引進13款色選，將於5/15上市，更同步推出超狂的上市活動。於5/15至5/31止，凡購買「持久無痕防水抗汗粉底」即加贈「No.86 極效保濕安瓶 2ml」和「高保濕超水感凝霜 7ml 」，更有機會抽市價NT$26,800的「tokuyo鋁合金寬平版智跑機」。

▲Bobbi Brown超狂控油防水「運動粉底」 。（圖／記者張毓容攝）

▲植村秀 無極限持久粉底棒，SPF21/PA++，9.3g，NT$1,750。（圖／記者張毓容攝）

而植村秀日前也推出首款「去油粉底棒」，可修飾易出油毛孔並吸取過剩油脂，打造輕盈柔霧妝感，還能拿來當打亮、修容使用，方便攜帶的棒狀設計，隨時補妝都方便。

►彩妝師私藏超強5招防脫妝密技　夏季出油、戴口罩都不怕

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關鍵字：

美妝, 彩妝, 底妝, 粉底, 粉底液, 持妝, 持久粉底, 運動粉底, 防水, 控油, 防油, 抗汗, Bobbi Brown
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