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瘦身必看！「黃金時間」運動燃脂效果好，大部分的人都不知

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▲▼ 瘦身必看！「黃金時間」運動燃脂效果好 。（圖／unsplash）

▲對的時間運動，發揮瘦身最大值。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

想要瘦身就要動，但到底什麼時候運動對身體最好，更能達到瘦身功效呢？出乎意料的不是一早也不是下班後，原來下午3點到7點才是黃金運動時刻。

▲▼ 瘦身必看！「黃金時間」運動燃脂效果好 。（圖／unsplash）

曾有運動專家研究，一天中最有效的運動時段是午後，人體運作模式設計了早上適合思考，午後則適合進行體力運動，晚上則是休息。因此下午3點到7點擁有最佳的內外在條件，身體溫度和氣溫剛好都是最高點，血糖也因為用餐後達到穩定，這時理應是運動的最佳時刻。

▲▼ 瘦身必看！「黃金時間」運動燃脂效果好 。（圖／unsplash）

換句話說，若想把握黃金時間運動，午餐更應該準時吃，才不會影響運動效能。午後運動讓身體有足夠時間降低體溫，運動時身體產生的腎上腺素、皮質醇和荷爾都能幫助夜晚睡得更深沉。把握黃金時間運動也令上班族為難，想要執行可能要等休假日，但運動最有效的其實是持之以恆，每天10分鐘運動也比完全不動來得健康。

▲▼ 瘦身必看！「黃金時間」運動燃脂效果好 。（圖／unsplash）

運動專家也指出，某些運動也有特定的黃金時間，像是瑜珈、慢跑等溫和運動是和早上和午間做，激烈的運動則適合午間進行，黃金時刻只是加分選項，你可以依照自己時間表安排，若你需要早起，則要避免夜晚運動，避免難以入睡。

▲▼ 瘦身必看！「黃金時間」運動燃脂效果好 。（圖／unsplash）

運動後該怎麼吃也是重點，專家建議運動後的30分鐘到1小時內，聰明攝取一份營養均衡的輕食，內容包括碳水化合物：優先選擇複合性醣類或水果、蛋白質和足夠的水分，醣類別碰就不怕讓運動功虧一簣。

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關鍵字：

運動, 燃脂, 瘦身, 黃金時間
fashion.net

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