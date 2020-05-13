洗臉跟美白有關？皮膚科醫師教正確4步驟　第一步超多人都忽略

▲臉沒洗乾淨或清潔過度都會使肌膚受傷，導致色素沈澱。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@04_j.a）



記者張毓容／台北報導

洗臉清潔很重要，相信大家都知道，但你知道洗臉跟美白有關嗎？知名皮膚科醫師廖苑利解釋，如果洗臉沒洗乾淨或是清潔過度，都可能使肌膚受傷，肌膚受傷後就會導致色素沈澱，所以做好清潔洗臉，不僅是開啟肌膚保養的第一道手續，更會影響膚色、美白效果。廖醫師也特別分享正確洗臉的4大步驟，快一起來學學如何不傷肌膚地將臉洗乾淨。

Step 1：用水濕潤全臉

洗淨雙手後，先用涼水輕拍全臉，濕潤肌膚，讓肌膚表面全部都有水分。

▲洗面乳一定要先在手上充分起泡再塗抹到臉上。（圖／翻攝IG@ahc.official）



Step 2：在手上讓洗面乳充分起泡

接下來讓洗面乳起泡的步驟，要記得讓洗面乳先在手裡充分起泡在塗抹到臉上，不要直接塗上臉再去搓泡沫，直接塗到臉上會使局部肌膚接觸到過多的清潔產品，容易過度清潔，且也不好讓洗面乳充分起泡。

而洗臉時是靠泡沫浮起臉上的髒污，充分起泡的洗面乳比較能深入皮溝，確實清潔肌膚。

Step 3：用泡沫輕輕按摩肌膚

把充分起泡的潔顏產品帶到臉上，均勻地在全臉輕輕按摩，別為了想洗乾淨，就在粉刺較多或有毛孔的地方等局部過度用力搓，容易造成肌膚脫皮脫屑，輕輕畫圈按摩帶過即可。

另外，將洗面乳塗抹到臉上按摩清洗的時間也不要太久，停留太久會讓清潔產品可能產生的刺激性比較高，最好1分鐘內就洗掉。

▲廖醫師提醒最後沖洗時可多潑幾次清水，以免有清潔產品殘留。（圖／翻攝IG@ahc.official）



Step 4：清水潑洗20次

最後用清水多潑洗幾次臉部將洗面乳沖洗乾淨，避免清潔產品殘留在臉上，建議可潑洗20次，再用乾毛巾或拋棄式洗臉巾將臉上剩餘的水分吸走，用輕輕按壓的方式吸水，不要用擦臉的方式以免過度摩擦肌膚。

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