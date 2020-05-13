Tiffany Bone手環50周年亮色出擊　紅、藍、綠款式挑戰時尚迷

▲Tiffany & Co. Elsa Peretti Bone Cuff手環共有5色選擇。（圖／Tiffany提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

設計師Elsa Peretti為Tiffany & Co.創造不少經典作品，1970年設計的Bone Cuff手環便是一例，今年迎來問世50周年，品牌特別打造50周年限定版，於銅材質手環鍍上充滿活力的紅、藍與綠色，向熱愛色彩的Elsa Peretti致敬。

▲Tiffany & Co. Elsa Peretti Bone Cuff 50周年限定版紅色款的左手腕手環（左） 17,000元，右手腕的手環17,000元。



Bone Cuff獨特的雕塑線條，讓人過目難忘，Elsa Peretti的設計靈感源自到羅馬17世紀人骨教堂與巴塞隆納高第作品米拉之家參觀的經驗，轉化為線條大膽、但又符合人體工學輪廓的高調手環，Tiffany分開打造左或右手專屬的手環以貼合手腕，單戴或成雙佩戴都存在感十足，特別是除了過往純銀或K金等貴金屬款式，50周年版新增紅、藍與綠色款式，更搶眼了。

▲Tiffany & Co. Elsa Peretti Bone Cuff 50周年限定版藍色款左手腕手環17,000元，綠色款右手腕手環17,000元。



同樣在70年代紐約問世的卡地亞LOVE系列手環，跨越半世紀依然火紅，尤其是附上螺絲起子、需要另一半開鎖的鎖住愛設計概念，深深抓住情人們的心，至今明星、名人手環疊戴風潮盛行，當中一定少不了螺絲圖案搭配鑲鑽的LOVE手環。

▲卡地亞鑲6顆鑽石的小型款LOVE手鐲，184,000元。（圖／Cartier提供）



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