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迪麗熱巴靠「煮飯」也能瘦！私房菜單大公開　連零食都DIY

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▲▼ 《三生三世枕上書》迪麗熱巴不健身靠「煮飯」減肥？私房瘦身菜單公開，就連零食都自己DIY。（圖／Bella儂儂提供）

《三生三世枕上書》鳳九與東華相愛相殺的虐心戀情讓劇迷們看得眼淚止不住（衛生紙支援 ~）除了劇情的高潮起伏讓人上癮，飾演女主角的迪麗熱巴，傲人身材與稚嫩臉蛋更成為話題！身高將近170公分，體重卻僅僅只有47公斤的她，維持身材的秘密讓人充滿好奇 ~ 到底迪麗熱巴維持身材不靠健身，反而用「煮飯」減肥怎麼辦到的？女神私房瘦身菜單公開，就連零食都DIY自己做！

不健身靠煮飯減肥

▲▼ 《三生三世枕上書》迪麗熱巴不健身靠「煮飯」減肥？私房瘦身菜單公開，就連零食都自己DIY。（圖／Bella儂儂提供）

嗶嗶！儂編要報警了啦～不運動、不健身竟然也能瘦？看到這肯定有大多女生滿肚子的忌妒～其實迪麗熱巴過去就曾在大陸節目中分享，自己由於工作的關係，下戲、工作結束後根本擠不出時間運動、健身，而維持身材的方法，就是每天回家聽個音樂跳跳舞、動一動，不過有趣的是，她還說，為了維持體態自己習慣下廚做菜，常常煮飯煮完，聞一聞食慾也會跟著變小呢～

胖臉就少吃這個...

▲▼ 《三生三世枕上書》迪麗熱巴不健身靠「煮飯」減肥？私房瘦身菜單公開，就連零食都自己DIY。（圖／Bella儂儂提供）

大部分的女生，最怕的就是昨晚多吃了一點，隔天早上臀部、下巴就多胖一吋！女人們的苦迪麗熱巴都懂！迪麗熱巴在採訪中也不藏私提到，自己是非常容易水腫的體質，而且一胖就會先胖臉，怎麼藏也藏不住，為了避免體態走樣露出破綻，在飲食上她會以減少一餐來抑制熱量，除了早餐一定會吃飽吃好，晚餐就盡量少吃，甚至戒掉吃晚餐的習慣～這方法雖然聽起來有些激進，但看著女神的好身材，儂編也想今晚就來試試啦！

私房瘦身菜單超簡單

▲▼ 《三生三世枕上書》迪麗熱巴不健身靠「煮飯」減肥？私房瘦身菜單公開，就連零食都自己DIY。（圖／Bella儂儂提供）

不過最多人好奇的，莫過於女神平時到底都吃甚麼？為什麼怎麼吃都不會胖！迪麗熱巴親授私房瘦身餐公開！平時就很愛吃零食，甚至食量不小的她，除了會適時控制熱量、三餐的數量，餓的時候還會做這款「番茄黃瓜蛋三明治」！以雜糧吐司為基底鋪上滿滿黃瓜片和切片大番茄，接著放上一顆荷包蛋，並依照口味撒上胡椒，清爽簡單的輕食餐就大功告成！餓的時候帶一個當便當吃，既有飽足感，又零負擔！

嘴饞就DIY做零食

▲▼ 《三生三世枕上書》迪麗熱巴不健身靠「煮飯」減肥？私房瘦身菜單公開，就連零食都自己DIY。（圖／Bella儂儂提供）

迪麗熱巴自己也笑說，其實沒有甚麼完整的瘦身計畫，就是用健康飲食來補足熱量的漏洞，像是為了戒掉愛吃零食的壞習慣，她現在連嘴饞時的零食都自己DIY！身為新疆維吾爾族的她，最喜歡的零食就是酸奶疙瘩配堅果沙拉，酸奶疙瘩是新疆的著名特產，以奶類為基底製成，而搭配著沙拉一起吃不只清爽，更開胃，就連范冰冰也被這奇妙的小零食征服了呢！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／迪麗熱巴微博、IG@dear_dlrb

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

三生三世枕上書, 迪麗熱巴, 減肥.私房瘦身菜單, DIY, 瘦身
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