韓模特兒教你練出泫雅同款腿！居家運動3招在床上就能做

炎炎夏日即將來臨，又到了穿無袖和短褲的季節啦！但穿上夏天必備的短褲短裙，又害怕冬天不小心養胖的肉肉大腿會原形畢露？別擔心，這回編輯帶來韓國模特兒彩允Unee分享3個人必備的瘦腿運動！坐在床上免起身，睡前做一輪既能瘦腿瘦身，還能有效助眠！一起來試試看吧！

在 Instagram 查看這則貼文 강채윤（@uneeunee_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 26 日 下午 8:30 張貼

Q：明明吃不多，為何腿看起來還是粗又壯？

運動之前，先讓我們了解常見的胖腿原因吧！其實觀察普遍男女可以發現，女生經常胖在屁股和大腿（男生多數胖在肚子），除了先天構造差異，還有一個關鍵因素在於姿勢不良！

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 4 日 上午 6:15 張貼

好比說習慣內八字走路，女生最愛的翹二郎腿，長期下來容易讓身體重心偏移，大腿肌肉用力錯誤，進而造成骨盆歪斜，甚至O型腿。如果再加上久坐不動，脂肪和水腫一起搗亂，粗壯腿和假跨寬自然是甩也甩不掉！

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 30 日 上午 3:42 張貼

因此，除了控制飲食減脂瘦腿，彩允Unee也推薦我們每天搭配一些簡單的瑜伽動作，透過姿勢校正的方式把骨盆收回來，一段時間後大腿外側的肌肉慢慢往內側集中，就能事半功倍的讓腿變瘦變直唷！

在 Instagram 查看這則貼文 Hyun Ah（@hyunah_aa）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 2 日 上午 9:08 張貼

話不多說，讓我們一起往下看動作吧～

坐著瘦腿運動1：盤腿前彎

運動次數：一組20個/共10組

預備動作我們盤腿坐在瑜珈墊上，雙腳掌併攏。接著身體慢慢向前彎曲，停留10秒後回正。動作時，記得身體要做端正，且要慢慢伸展，感受腿內側的緊繃感唷！

坐著瘦腿運動2：翹腳壓腿

運動次數：一組30個/共10組

右腳屈膝踏地，左腳腳踝輕輕跨在右腳上。爾後，慢慢將身體下彎，胸部貼近（輕碰觸）腳踝後，再緩緩將身體坐挺直。

坐著瘦腿運動3：腳掌開合

運動次數：一組30個/共20組

最後，我們雙腳打開和瑜珈墊同寬（也可以和肩膀同寬），腳跟著地後固定不動，腳掌來回向外翻/向內壓，做滿30個後休息。

以上瘦腿運動是不是很簡單呢！今天晚上就來試試看吧～

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書@彩允Unee、@Honeymimi

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