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金多美帶起「耳圈染」風潮！撩髮暗藏小心機　低調顏色展現溫柔氣質

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▲▼2020初夏染髮趨勢「耳圈染」！溫柔小姐姐撩男小心機，撩髮瞬間仙氣爆棚。（圖／Bella儂儂提供）

說到挑染，許多人腦海中第一個浮現的肯定是台妹、酷妹等刻板印象，但其實隨著歐美流行文化的興起，不只許多時尚部落客、好萊塢女星，甚至韓國女星都紛紛染上明顯的挑染髮色！挑染不再是酷妹的專利，染對髮色也能溫柔有氣質 ！2020染髮趨勢超低調「耳圈染」，微微的漸層藏在細節裡，讓妳連撩髮都魅力滿分 ！

挑染不是酷妹的權力，耳圈染爆紅

▲▼2020初夏染髮趨勢「耳圈染」！溫柔小姐姐撩男小心機，撩髮瞬間仙氣爆棚。（圖／Bella儂儂提供）

說起挑染髮色，近期最紅的莫過於頂著一頭布丁髮色的金多美 ~ 金多美叛逆有個性的形象不只圈粉一票劇迷，那看似前衛的髮色更掀起染髮風潮！不過挑染髮色真的只適合酷女孩嗎？親愛的別失望，今年妳還能跟著日韓溫柔系女孩試試「耳圈染」！這名字聽起來獵奇，其實就是將挑染的色彩藏在內層，藉由撩髮、髮絲勾耳後的動作營造髮色的層次感，看似低調卻處處藏著小巧思，害怕大面積染髮的女孩快快收藏！

俏麗短髮太呆板，加點冷調臉更小

▲▼2020初夏染髮趨勢「耳圈染」！溫柔小姐姐撩男小心機，撩髮瞬間仙氣爆棚。（圖／Bella儂儂提供）

不知道為什麼，短髮只要搭上挑染，風格就很容易有壞壞的感覺，溫柔系女孩看這裡，不管妳是鮑伯頭，又或者俏麗精靈剪，今年的耳圈染絕對能滿足妳想變髮色又不敢大膽的需求！在造型上喜歡低調的，可以將深咖啡色中襯一點奶茶色在底層，撥髮的瞬間層次自然又不突兀，又或者喜歡明亮髮色的女孩，也可以將黑髮當基底，襯一點深藍色，只要在上一點蓬鬆空氣捲，整體造型既有個性又顯白呢！

波浪捲太無聊，藏一點色彩更誘人

▲▼2020初夏染髮趨勢「耳圈染」！溫柔小姐姐撩男小心機，撩髮瞬間仙氣爆棚。（圖／Bella儂儂提供）

長髮挑染最怕染不好質感瞬間下滑，其實，今年早已不流行大斷層的漸層髮色，在長髮造型的變化上，除了可以試試日系髮絲型挑染，讓色彩藏在細節裡，或者也可以試試將漸層色染在底層的耳圈染，不論是用紅色提高彩度，又或者冷調漸層修飾臉型，髮色的多層次變化不僅能讓妳綁髮、放髮有不同造型感，約會時將一邊髮絲撩耳後，就連心儀對象也會被妳勾得臉紅心跳！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／小紅書、pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

染髮, 2020初夏, 耳圈染, 髮型, 挑染, 金多美
fashion.net

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