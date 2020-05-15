fb ig video ETtoday search mobile

超浮誇「巨大炸全雞」一咬就爆汁！全台4間推薦餐廳必吃

>

▲▼宜蘭超浮誇重達３斤的「巨大炸全雞」！一口咬下肉汁大噴發，網友：「吃完罪惡感超重」。（圖／Bella儂儂提供）

從《來自星星的你》到《鬼怪》，很多人都深受韓劇影響，變得越來越多人喜歡吃炸雞（好啦！其實是儂編愛吃啦），也因為這股風潮讓吃炸雞的模式有了新變化！近日，IG上竄起一股全新「吃雞」風潮－全隻炸雞，不要懷疑！就是整隻全雞下去炸，如此高難度的技術竟炸得在地人狂推比讚不忘吮指，儂編能不介紹給大家聞香聞香嗎？

宜蘭在地人狂推「爆汁」炸全雞

宜蘭必吃的炸雞店就位於宜蘭大學停車場對面，只要一開門就會有滿滿的學生人潮，東西不但好吃，重點份量很大，價格還很便宜，是很多在地人必吃的任何炸雞店之一！而店內推出的超狂「爆汁炸全雞」，主打新鮮雞肉現點現炸，金黃酥脆的外皮，再加上剛出爐時一撥開，滿滿的肉汁不斷溢出，光想著是不是跟儂編一樣口水直流了呀！更特別的是，店家強調不使用回鍋油，標榜炸雞不回軟，即使冷掉也依舊酥脆唷，真是讓人忍不住食指大動呢！

▲▼宜蘭超浮誇重達３斤的「巨大炸全雞」！一口咬下肉汁大噴發，網友：「吃完罪惡感超重」。（圖／Bella儂儂提供）

外皮金黃酥脆誘人，喀滋喀滋的感覺讓人一口接一口，每一隻都是整整的三斤，吃起來超滿足。另外，全雞還有附上泰式酸辣醬，酸酸甜甜的泰式風味，真的很解膩！如果還想嘗嘗特別的水果醬料，每種口味只要20元的加購價，就能品嘗特製的「柳橙柚子醬」或「檸檬梅子醬」，增加不同層次的味道唷！

《店家資訊》

地址：宜蘭市神農路一段16號
時間：16:00~00:00（星期三店休）
電話：03 936 9887

瘋狂加碼！3家重量級「爆汁炸全雞」邪惡登場
 《爆Q美式炸雞》

擁有多家分店的「爆Q美式炸雞」，相信炸雞控們應該都不陌生吧，這家炸雞專賣店近年受到網友強推，因為雞肉酥脆多汁、份量夠大，好評不斷。而店內招牌炸全雞，一隻新台幣369元，就夠3-4人分享。若想要再過癮一些，還可選擇搭配套餐，炸物七選三，一次滿足新年邪惡的食慾。

《店家資訊》

地址：台中市北區健行路532號（|台中市北區健行店）
營業時間：15:00～00:00
電話：0971035025

《Crisken脆司肯美式炸雞》

▲▼宜蘭超浮誇重達３斤的「巨大炸全雞」！一口咬下肉汁大噴發，網友：「吃完罪惡感超重」。（圖／Bella儂儂提供）

「Crisken脆司肯美式炸雞」以獨家醬料x美式炸雞聞名，最讓儂編覺得新奇的是，全雞會附6種獨家醬料搭配，分別是熱那亞青醬、就是紫洋蔥、泰米亞語咖哩醬、辣普辣司手工辣醬、法式優格橙橘醬，及水牛城辣醬，不要看顏色鮮艷就覺得是加色素喔，這些全都是食材的顏色，是由老闆親自研發的獨家醬料，是不是超特別的啊！

《店家資訊》

地址：高雄市三民區鼎中路419號
營業時間：12:00-22:00
電話：07 349 3551

《桃城雞排》


▲▼宜蘭超浮誇重達３斤的「巨大炸全雞」！一口咬下肉汁大噴發，網友：「吃完罪惡感超重」。（圖／Bella儂儂提供）

嘉義這家「桃城雞排」可是全台首創的炸全雞店耶，怎麼能漏掉呢！外皮金黃酥脆，內裡多汁又嫩口的「桃城雞」，除了原味還推出椒麻口味，混合10種珍貴中藥材加10種辛香料，搭配大紅袍辣椒、印度鬼椒等6種來自世界各地辣椒，調製而成適合台灣人口味的椒麻醬，香氣層次豐富，入口勁辣，可以買回去後整隻均勻塗刷，或是扒一口肉沾一口椒麻醬，嘶～是不是感覺要流口水了呀！

▲▼宜蘭超浮誇重達３斤的「巨大炸全雞」！一口咬下肉汁大噴發，網友：「吃完罪惡感超重」。（圖／Bella儂儂提供）

《店家資訊》

忠孝旗艦店

地址：嘉義市東區忠孝北街191號
營業時間：15:30～22:30（週一至週日）
電話：05-2238553

中正創始店

地址：嘉義市西區中正路698號
營業時間：15:30～22:30（週四至週一）／15:30～23:30（週五至週六）
電話：05-2238553

編輯整理：路雯涵

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／咔必娜就是炸雞漢堡臉書、桃城雞排臉書、Crisken脆司肯美式炸雞臉書、IG@_foodlifestyle_

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：胖老爹、麥當勞退一邊！這7間正宗台式炸雞始祖，炸雞控們快吃起來！
延伸閱讀：右手吃炸雞、左手喝啤酒享受加倍！5間讓人誤以為置身韓國的台灣正宗韓式炸雞
延伸閱讀：《鬼怪》韓式炸雞店「bb.q CHICKEN」旗艦餐廳即將開幕！秘製炸雞、蜂蜜蒜味炸雞必吃！

關鍵字：

宜蘭, 巨大炸全雞, 美食, 台灣美食, 炸雞
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

韓素希火辣身材超犯規！美胸女星都做兩大運動　練出豐滿上圍

韓素希火辣身材超犯規！美胸女星都做兩大運動　練出豐滿上圍

12星座五月愛情運勢！天蠍容易遇到「最佳床伴」、射手從朋友變情人

12星座五月愛情運勢！天蠍容易遇到「最佳床伴」、射手從朋友變情人

香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了

香奈兒、LV湧現排隊人潮！「傳漲幅高達17%」台灣官方回應了

香奈兒要漲價17%！「台灣官網價格神隱中...」 專家評析：這款4年漲82% cama café推周末買一送一優惠　星巴克5／15前第二杯免費快把握 日本推特熱議「星巴克牛奶盒玻璃杯」直呼好想要！　台灣也有得買 每天多睡10分鐘！懶人必備「縮時保養神品」一瓶搞定所有步驟 萬年單身！3大星座「異性緣最差」 摩羯冷場王、第一名沒人反駁 獨／BALENCIAGA 確定漲價！台灣官方：6月初「熱門機車包」漲幅10% 1.5萬元住宿下殺3899元！台北老爺大酒店一泊二食輕旅行　中山商圈逛到爽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面