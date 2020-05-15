超浮誇「巨大炸全雞」一咬就爆汁！全台4間推薦餐廳必吃





從《來自星星的你》到《鬼怪》，很多人都深受韓劇影響，變得越來越多人喜歡吃炸雞（好啦！其實是儂編愛吃啦），也因為這股風潮讓吃炸雞的模式有了新變化！近日，IG上竄起一股全新「吃雞」風潮－全隻炸雞，不要懷疑！就是整隻全雞下去炸，如此高難度的技術竟炸得在地人狂推比讚不忘吮指，儂編能不介紹給大家聞香聞香嗎？



宜蘭在地人狂推「爆汁」炸全雞



宜蘭必吃的炸雞店就位於宜蘭大學停車場對面，只要一開門就會有滿滿的學生人潮，東西不但好吃，重點份量很大，價格還很便宜，是很多在地人必吃的任何炸雞店之一！而店內推出的超狂「爆汁炸全雞」，主打新鮮雞肉現點現炸，金黃酥脆的外皮，再加上剛出爐時一撥開，滿滿的肉汁不斷溢出，光想著是不是跟儂編一樣口水直流了呀！更特別的是，店家強調不使用回鍋油，標榜炸雞不回軟，即使冷掉也依舊酥脆唷，真是讓人忍不住食指大動呢！

外皮金黃酥脆誘人，喀滋喀滋的感覺讓人一口接一口，每一隻都是整整的三斤，吃起來超滿足。另外，全雞還有附上泰式酸辣醬，酸酸甜甜的泰式風味，真的很解膩！如果還想嘗嘗特別的水果醬料，每種口味只要20元的加購價，就能品嘗特製的「柳橙柚子醬」或「檸檬梅子醬」，增加不同層次的味道唷！

《店家資訊》

地址：宜蘭市神農路一段16號

時間：16:00~00:00（星期三店休）

電話：03 936 9887



瘋狂加碼！3家重量級「爆汁炸全雞」邪惡登場

《爆Q美式炸雞》

在 Instagram 查看這則貼文 挑嘴男（@_foodlifestyle_）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 25 日 上午 5:22 張貼

擁有多家分店的「爆Q美式炸雞」，相信炸雞控們應該都不陌生吧，這家炸雞專賣店近年受到網友強推，因為雞肉酥脆多汁、份量夠大，好評不斷。而店內招牌炸全雞，一隻新台幣369元，就夠3-4人分享。若想要再過癮一些，還可選擇搭配套餐，炸物七選三，一次滿足新年邪惡的食慾。

《店家資訊》

地址：台中市北區健行路532號（|台中市北區健行店）

營業時間：15:00～00:00

電話：0971035025



《Crisken脆司肯美式炸雞》



「Crisken脆司肯美式炸雞」以獨家醬料x美式炸雞聞名，最讓儂編覺得新奇的是，全雞會附6種獨家醬料搭配，分別是熱那亞青醬、就是紫洋蔥、泰米亞語咖哩醬、辣普辣司手工辣醬、法式優格橙橘醬，及水牛城辣醬，不要看顏色鮮艷就覺得是加色素喔，這些全都是食材的顏色，是由老闆親自研發的獨家醬料，是不是超特別的啊！

《店家資訊》

地址：高雄市三民區鼎中路419號

營業時間：12:00-22:00

電話：07 349 3551



《桃城雞排》

在 Instagram 查看這則貼文 敦小蓮食旅錄 專攻中/ 南部美食 主打高雄（@ctrls54600）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 20 日 上午 5:35 張貼





嘉義這家「桃城雞排」可是全台首創的炸全雞店耶，怎麼能漏掉呢！外皮金黃酥脆，內裡多汁又嫩口的「桃城雞」，除了原味還推出椒麻口味，混合10種珍貴中藥材加10種辛香料，搭配大紅袍辣椒、印度鬼椒等6種來自世界各地辣椒，調製而成適合台灣人口味的椒麻醬，香氣層次豐富，入口勁辣，可以買回去後整隻均勻塗刷，或是扒一口肉沾一口椒麻醬，嘶～是不是感覺要流口水了呀！

《店家資訊》

忠孝旗艦店

地址：嘉義市東區忠孝北街191號

營業時間：15:30～22:30（週一至週日）

電話：05-2238553

中正創始店

地址：嘉義市西區中正路698號

營業時間：15:30～22:30（週四至週一）／15:30～23:30（週五至週六）

電話：05-2238553



編輯整理：路雯涵

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／咔必娜就是炸雞漢堡臉書、桃城雞排臉書、Crisken脆司肯美式炸雞臉書、IG@_foodlifestyle_

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