韓素希火辣身材超犯規！美胸女星都做兩大運動　練出豐滿上圍

《夫妻的世界》持續熱播，有最美小三之稱的韓素希也因此人氣狂升、圈粉無數！近日韓國網友就找到前年《VJ突擊隊》節目中，「天空下的另一個天堂！重新發現屋頂」的單元片段，韓素希身穿性感紅色泳衣在酒店屋頂的泳池放鬆戲水～

即便只有短短3秒影片曝光，白皙的肌膚和傲人的身材便引起網友熱烈討論，不禁讓人直呼超羨慕，更被許多網友封為美胸女神！

以下編輯就為大家帶來3位身材超犯規，讓女生超羨慕美胸女神和她們保養秘訣！加碼空杯變滿杯的美胸運動＋飲食技巧，話不多說一起往下看看吧！

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 1 日 上午 10:10 張貼

美胸女神1：韓素希

不只天生麗質，韓素希也曾在受訪中提到自己會透過飲食管理和定期健身來維持身材，另外她也非常注重睡眠品質唷！

在 Instagram 查看這則貼文 한소희（@xeesoxee）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 12 日 上午 1:08 張貼

她解釋自己會盡量睡眠充足，且睡前不滑手機，選擇多做伸展運動來放鬆。

在 Instagram 查看這則貼文 （@hxx.you）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 27 日 上午 6:37 張貼



美胸女神2：孫藝珍

看到孫藝珍，編終於懂了什麼叫女神在人間！天使的臉龐魔鬼的身材，這任誰看了都怦然心動呀～孫藝珍在許多訪談中也大方分享身材管理方式，好比說減肥期間才會特別控制飲食，日常生活中並不會刻意節食。

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2016 年 4月 月 23 日 下午 6:28 張貼

再忙都堅持做皮拉提斯，讓自己維持良好的運動習慣。

皮膚保養方面，孫藝珍特別重視「毛孔管理」。在徹底卸妝之後她會用溫熱毛巾熱敷約1分鐘後，再配合按摩來溫和去角質，預防毛孔變粗大。

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 16 日 下午 9:42 張貼

不只如此，孫藝珍會在用泡新鮮檸檬片的冰水再洗一次臉做清潔，透過冰水鎮定肌膚，檸檬水中的豐富維他命C來讓養水煮蛋般的滑嫩曝光肌膚！

美胸女神3：曾之喬



說到美胸皇后，最美人妻曾之喬絕對榜上有名！雖說喬喬一家的上圍都算豐滿，但想維持好看的胸型，不外擴或下垂，曾之喬自曝可是費了一番功夫來保養呢！

在 Instagram 查看這則貼文 曾之喬喬喬（@chiaochiaotzeng）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 14 日 上午 1:49 張貼

好比說透過食補方式，多多補充膠原蛋白。仔細挑選內衣，確認內衣的支撐性和包覆力都要足夠，以避免產生副乳。

在 Instagram 查看這則貼文 曾之喬喬喬（@chiaochiaotzeng）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 13 日 上午 5:24 張貼

當然還少不了美胸運動，來讓胸部更集中和豐滿啦！以下編輯也為大家大來兩個維持漂亮胸型的運動，一起看看吧！

在 Instagram 查看這則貼文 曾之喬喬喬（@chiaochiaotzeng）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 4 日 上午 7:19 張貼

美胸運動1：俯臥撐/撐牆壁

俯臥撐可以有效地鍛鍊到大面積的胸部肌肉，對於甩開蝴蝶袖、集中胸型都有很棒的效果！初學者我們可以先從撐牆壁版本的俯臥撐做起，透過調整與牆壁的距離來改變難度，會較好上手！

進階的版本我們可以採用跪姿來做伏地挺身，能更精確練到我們的胸部肌群唷！

美胸運動2：胸部按摩

女生其實按摩胸部好處多多，不僅能讓胸型變集中飽滿，同時能自我檢查胸部是否健康（若摸到小硬塊，就要快快看醫生囉！）首先我們一手托著下胸，另隻手握拳頭，利用指關節處「上內推、下畫圓」的方式來按摩我們的胸部。

最後將右手舉高，透過指腹的力量從腋下順著上胸型按摩、指腹到胸口後停。透過適當的淋巴按摩，我們可以讓手臂和下垂胸部變更緊實，且有效排毒，舒緩身體的緊繃不適感。

最後，我們也不能忽視飲食的重要性！想讓胸部更飽滿有料，可以透過食補方式多攝取蛋白質、膠原蛋白等營養素，像是青木瓜、酒釀蛋都是常見的豐胸食材，而富含植物性的雌激素的豆漿、花生，也對女孩變豐滿有幫助唷！

文／美人圈 圖／翻攝自insight.co.kr、SBS 집사부일체、小紅書＠VKKKKK大魔王、＠爱健身的刘长腿

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