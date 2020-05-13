王德傳茶香餘韻、ROYCE’拌酒微醺　「大人系巧克力」限量登場甜苦入夏

▲夏季大人系巧克力，用茶與酒入味。（圖／王德傳、city super提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

時序正式進入夏天，下午茶或晚上想來點特別的點心，近期包括台灣茶莊王德傳、日本ROYCE’都不約而同推出「大人系」巧克力，使用茶粉、橙酒、香檳、白蘭地與黑苦巧克力入味，讓喜歡輕輕食的上班族、OL或想在夜晚放鬆的你能有更多選擇，夏天也變得更清爽了。

溫度高、氣候多變的夏天總讓許多人在下午茶或晚上下班後，想喝個飲品消暑放鬆，不妨佐些大人為巧克力為氣氛加分，又不需擔心吃得太多導致發胖。

▲王德傳以旗下新品牌「德傳茶」搶進超商與外送平台通路開拓市場。

王德傳茶莊旗下新品牌「德傳茶」，首度於全家通路推出期間限定4款茶香巧克力，口味包括玫瑰烏龍、佛手鐵觀音、經典紅茶與紅水烏龍，以王德傳原片原葉低溫研磨茶粉，調和54.8%，均以原片原葉低溫研磨茶粉，調和54.8% 醇黑巧克力製成，達到茶香濃醇的口感，吃巧克力就像喝茶，也很微妙，在全家便利商店上市，單盒售價99元，即起至6／2還推第二件六折優惠。

而百貨超市city’super引進的北海道巧克力ROYCE’，近期也不約而同推出2款期間限定「微醺系」生巧克力，包括以黑醋栗香甜酒搭配香檳調配而成的「皇家基爾生巧克力」，以及用柳橙酒香氣製成的「橙酒生巧克力」，很適合想來點微醺卻又不想喝酒的夜晚，單盒售價520元至560元。

▲「苦味生巧克力」 用科涅克白蘭地「軒尼詩VSOP」與低甜度的巧克力和北海道的新鮮奶油混合在一起。

此外，還有2款常態提供的生巧克力可選擇，包括法國香檳地區的「Pierre Mignon」，與牛奶味巧克力融合、帶有果味香檳兼顧清爽滋味的「香檳生巧克力」；濃郁的科涅克白蘭地「軒尼詩VSOP」與低甜度的巧克力、北海道的新鮮奶油混合的「苦味生巧克力」 ，單盒售價均為520元。

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