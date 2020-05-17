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韓劇經典小三長相都同款！《夫婦》韓素希、《皇后》閔宥拉等5人妝容特點

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最近因為《夫婦的世界》爆紅的韓素希也讓「小三」的話題討論度大大提升～不過韓劇中的小三除了套路非常類似，其實連長相跟妝容也都是走同一個模式啊！以下5位韓劇小三的共通點，絕對是讓他們成為經典的原因～

▲韓劇經典小三長相。（圖／美人圈）

韓劇經典小三1：《夫婦的世界》韓素希（飾呂多景）

▲韓劇經典小三長相。（圖／美人圈）

第一位經典韓劇小三絕對是最近在熱播中的《夫婦的世界》呂多景啦～呂多景的長相是典型的狐狸相，長長的眼睛加上尖淺的下巴，讓他榮獲最美小三稱號！而除了本身長相豔麗之外，妝容上也有很大的考究，韓劇經典小三的妝容通常都很清純，會盡量避免厚重的眼線，以睫毛作為眼妝的重點，在韓素希身上完全百分百認證這一點～

韓劇經典小三2：《夫婦的世界》吳秀賢（飾Zoe）

▲韓劇經典小三長相。（圖／美人圈）

第二位就是在《夫婦的世界》新出現的小三Zoe啦！吳秀賢的面相也是韓劇小三很愛的面相，眼型偏長、臉型則是甜美的瓜子臉。而韓劇中出現的小三通常對於唇妝也會非常注意，比起用霧面的唇膏，更多人會傾向使用水光型的唇釉，讓嘴唇看起來ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ ，非常好親的感覺！

韓劇經典小三3：《皇后的品格》李伊利雅（飾閔宥拉）

▲韓劇經典小三長相。（圖／美人圈）

《皇后的品格》閔宥拉當初也是讓人恨得牙癢癢！他的長相跟韓素希風格很像，都是經典的狐狸相～唇妝維持一貫的水潤感，眼妝也強調了睫毛做重點，不過有一點點不一樣的是，為了讓閔宥拉看起來更有魅惑感，所以增加了一點眼線，不過也是非常無辜的下垂眼線，果然小三就是要有清純感！

韓劇經典小三4：《VIP》表藝珍（飾溫宥利）

▲韓劇經典小三長相。（圖／美人圈）

《VIP》的小三可以說是這裡面最做作的一位了吧～剛開始裝作跟女主角要好，沒想到卻背地裡偷吃！其實表藝珍比起前幾位小三，眼型偏向小鹿圓眼，因此會讓人感覺更楚楚可憐，不過又為了讓他要有勾人的眼神，所以畫了非常細的眼線拉長眼型，但也沒有忘記增加清純感的睫毛跟母胎唇色就是了XD只能說化妝師將典型表面白蓮花，內心狐狸精的感覺掌握得超好！

韓劇經典小三5：《妻子的誘惑》金瑞亨（飾申艾莉）

▲韓劇經典小三長相。（圖／美人圈）

最後一位就是韓劇中的不敗小三申艾莉！申艾莉作為小三之首XD果然也有超媚的狐狸眼～雖然他的眼妝比較濃一點，不過眼線也一樣維持無辜感的下垂眼線，搭配上長長的睫毛，欲哭無淚的時候會讓人產生保護欲，嬌媚起來卻又非常誘人，難怪能夠穩坐經典小三代表這麼久～

文／美人圈　圖／翻攝自시크뉴스、뉴스줌 - ZUM、SBS《皇后的品格》、SBS《妻子的誘惑》、SBS《VIP》、JTBC《夫婦的世界》、IG@yjiinp、@kkbyss、@last_q

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

韓劇, 小三, 長相, 妝容, 夫婦的世界, 韓素希
fashion.net

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