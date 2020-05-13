ØZI搶先穿上夯貨！StüssyＸNike「極致黑限定色」好生火　台灣僅4間店有發　

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自3月發行的Stüssy X Nike聯名鞋款「Air Zoom Spiridon Caged 2」無疑是近期的人氣TOP 1，如今透過ØZI搶先穿上以及台灣Stüssy公布的資訊，這雙人氣鞋款將迎來Stüssy專賣店獨家限定色，台灣有4個店點可以購得，並且在5／14下午2點開放投籤，想入手千萬別跑去Nike專賣店詢問，以免撲空。

▲ØZI搶先在IG限時動態曝光全黑配色的Stüssy X Nike Air Zoom Spiridon Caged 2。（圖／翻攝自IG@ozifp）

全新Stüssy專賣店獨家限定色，以極致黑打造而成，全鞋設計與上回的米白配色相同，以麻布、帆布與網眼布塑造層次感，後跟的魚骨設計則讓灰色鞋底多了分霸氣感，同時還有Stussy Logo、Air Zoom氣墊、特殊鞋盒等細節，滿滿誠意使該鞋款成為日常穿搭的首選，對喜歡低調設計的人來說，具有極大的吸引力。





▲設計、材質與上回的米白配色相同。（圖／翻攝自IG@stussy、Stussy Taiwan FB）







▲擁有多個細節，包括Stussy Logo、魚骨設計、Air Zoom氣墊以及特殊鞋盒。（圖／翻攝自Stussy Taiwan FB）

Stüssy X Nike Air Zoom Spiridon Caged 2專賣店獨家限定色，將會在5／14下午2點至5／15下午2點開放擁有VIP資格的會員投籤，販售店點包括台北店、西門店、信義店以及台中店，定價為台幣4,900元。

與此同時，Adidas Superstar迎來50周年紀念，因此官方找來洛杉磯潮流品牌424打造聯名計畫，當中不僅推出保留Superstar鞋身，加入424紅色標誌與貝殼頭的SHELLTOE鞋款外，還有SC Premier以及Pro Model兩款鞋可以挑選，若是鞋櫃裡少一雙小白鞋，不妨選擇Adidas Originals X 424聯名系列吧！





▲Adidas X 424聯名系列，目前已經正式販售。（圖／翻攝自Adidas Originals）







▲推出多款小白鞋，有選擇障礙的人要苦惱了。（圖／翻攝自Adidas Originals）

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