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孫藝珍、韓素希妝容重點在眼線！4款女星愛用畫法　放電還能有無辜感

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眼線畫得好，眼妝自然就精緻！最關鍵的是，畫上適合自己眼型的眼線還能調整眼型、製造無辜感！這回編輯為大家帶來4款女星們常見的眼線範本，讓我們一起來畫畫看吧！

＃內眼線

內眼線是所有眼線形狀的基礎，所有的眼線形狀也都是建立在內眼線之上。新手畫內眼線時，建議可以搭配眼線膠筆會更容易描繪，且先一段段將眼線點定位好後，再連成線，會更容易成功。另外，在畫的時候要留意是畫在睫毛根部，而非容易暈妝的內眼瞼上。

▲韓素希和孫藝珍眼線畫法。（圖／美人圈）

＃外眼線

內眼線可以說是眼妝靈魂，能有效幫眼妝帶出神韻；外眼線則有著強大修容效果，能放大雙眼更讓眼妝隨時都放電！以下編輯為大家帶來4款女星常畫的外眼線範本，一起往下看吧～～

眼線１：小上揚眼線
>> 朴敏英、IU

眼尾略略上揚的眼線形狀，是最多人畫的眼線款式。基本上各種眼型都適合，但圓眼、杏仁眼型的人畫起來又特別溫柔可愛，給人小動物般的軟萌感。

完成內眼線後，外眼線避開眼頭眼線不要畫，接著在眼尾後1/3處稍稍拉長、上提約1-3mm即可。如果想弱化眼妝銳利感，可以選擇褐色眼線來畫，親和力會更足唷～

▲韓素希和孫藝珍眼線畫法。（圖／美人圈）

另外，眼線尾巴上提時候要避開容易有容易有眼淚、分泌物的眼角三角形區域（下圖白色虛線區域），如此可以大幅降低眼線暈染的問題唷！

▲韓素希和孫藝珍眼線畫法。（圖／美人圈）

眼線2：平行外眼線

>> 孫藝珍、韓素希

平行眼線視覺上會拉長眼型，給人滿滿女人味，並帶著嫵媚的氣息！圓眼型的人可以透過這種眼線形狀來校正、放大雙眼，而對於像是韓素希這樣眼頭打開的雙眼皮，也有很強的放電能力！

▲韓素希和孫藝珍眼線畫法。（圖／美人圈）

眼線的關鍵在於水平雙眼皮，往後拉長1-3mm即可，而眼線的結尾高度到恰好平行眼頭。

▲韓素希和孫藝珍眼線畫法。（圖／美人圈）

日常眼妝也可以將眼線筆改換深色眼影來畫，選擇扁頭眼影刷從眼尾拉出一條短短眼線色，眼妝會更自然、有空靈感。

▲韓素希和孫藝珍眼線畫法。（圖／美人圈）

眼線3：性感貓眼線
>> Blackpink Lisa

Lisa的這款眼線超級性感並帶有一點貓相，神秘感十足又撩人，畫完秒變行走發電機，很適合派對妝容！

眼線關鍵在於「眼頭半包、眼尾上挑」，眼尾的眼線有一種回勾的感覺，且極細又尖銳。

對於新手來說，建議在畫完內眼線後，用水筆式的眼線筆先畫出一段一段的眼線，再將點連結起來變成完整線條，同時搭配尖頭棉花棒來做修飾，讓眼線的線條保持俐落乾淨。

▲韓素希和孫藝珍眼線畫法。（圖／美人圈）

眼線4：無辜眼線
>> 石原聰美、木村光希

最後，是日本女星、日妞們最愛的無辜感眼線！透過眼瞼下至的眼線畫法，讓眼妝有種剛哭過、楚楚可憐的氛圍～

最棒的是，這款眼線各風格的人都好駕馭，不論是知性優雅相的石原聰美，還是時尚感代表木村光希，都添了不少純粹空靈感，很推薦女孩試試看！

眼線畫法和上款貓眼線的畫法有幾分相似，只是把下眼線的位置改畫在眼尾。但有幾個小重點要留意，第一是上下眼線並不交會，眼角後的三角形區域是留白的，其二下眼線的範圍不超過眼型的一半，避免畫成煙燻妝唷！另外，為強調可愛無辜的眼神，下眼線建議用眼線膠筆來畫，以避免線條過於銳利、不自然。

▲韓素希和孫藝珍眼線畫法。（圖／美人圈）

以上眼線你最喜歡哪一個呢？這個假日就讓我們試著畫畫看吧！

文／美人圈　圖／翻攝自NAVER、小紅書＠我的猪呢＿、＠妮可丝莱曼manny、＠hhh玉米黃了

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

眼線, 畫法, 教學, 眼妝, 孫藝珍, 韓素希
fashion.net

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