周揚青曾是肉肉女！超狂食譜搭配運動　狠瘦20kg的勵志減肥法大公開

周揚青因為和羅志祥的分手信事件讓她討論度暴增，而周揚青的舊照也再次被起底～其中不乏胖胖肉肉的樣子，但是周揚青卻靠著運動搭配飲食狂減20公斤～真的超勵志！一起來看看周揚青是怎麼維持完美身材，練出漂亮腰線跟大長腿！

周揚青一直是很霸氣的女生，面對整形疑雲時大方承認、對於網友嘲笑過去的身材長相，他更是大方回應：「現在美就好！」讓人不得不佩服她的高情商啊～而在瘦身的路上，周揚青也下過苦功，運動、減肥餐樣樣來，最後狠瘦20公斤，才有現在人人羨慕的火辣身材！

周揚青減肥食譜

DAY1

早餐：一根黃瓜+一個水煮蛋+一杯黑咖啡

午餐：一個番茄+一個水煮蛋

晚餐：一杯優酪乳+一根黃瓜

在 Instagram 查看這則貼文 Diet Account （@_imjenny_kr）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 7 日 上午 1:04 張貼

周揚青也曾公開自己減肥期間的瘦身食譜～他表示自己在減重時，會以「小黃瓜」為主要攝取食物，一天中至少有兩餐會吃小黃瓜。因為小黃瓜的熱量低、含水量高，100公克大約只有15卡的熱量，完全是減肥聖品！除此之外，小黃瓜更有利尿的功效，能夠幫助身體排出水分、消水腫，醫界也證實小黃瓜含有磷脂酶，因此能夠有效分解脂肪！

DAY2

早餐：一根黃瓜+一杯無糖咖啡

午餐：一個水煮雞蛋+一個蘋果+一杯優酪乳

晚餐：一杯蜂蜜水+一根黃瓜+一杯優酪乳

在 Instagram 查看這則貼文 （@haappysuri）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 6 日 下午 8:04 張貼

周揚青表示為了讓自己不要吃膩減肥餐，偶爾也可以用全麥麵包、清蒸玉米、花椰菜或清湯等食物替換，讓瘦身食譜能夠有新鮮感，也比較容易堅持下去～

DAY3

早餐：一碗燕麥粥+一根黃瓜

午餐：一條清蒸魚+大量水煮青菜

晚餐：一杯優酪乳+一根黃瓜

在 Instagram 查看這則貼文 김토끼의 식단 뇸뇸 （@l.o.v.e.bonny_eat）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 6 日 下午 8:19 張貼

除了黃瓜為主的食譜之外，攝取大量青菜、蔬果也很重要～青菜烹調時盡量以清淡的水煮為主，可以搭配好的蛋白質，如雞胸肉、深海魚類等，肉類的烹調方式也要記得以較清淡的清蒸、煎烤為主。

周揚青瘦身TIPS：每次運動40分鐘以上

運動更是周揚青在減重時不能缺少的！周揚青平時會打拳擊健身，運動完後也會搭配按摩，更是為了健康戒掉熬夜的壞習慣～而周揚青也表示每次運動一定會超過40分鐘，這樣能夠促進心血管功能的進步，還可以加速新陳代謝，清除體內堆積的廢物，真正消耗脂肪！

周揚青瘦身TIPS：設定短期減肥目標

最後一點雖然看起來很簡單，但卻是減肥時很重要的小訣竅～就是要為自己的瘦身設立短期目標！周揚青表示他在減重時會為自己設立短期目標，比如：穿上小一號的衣服、出席某些重要活動等，這樣能夠維持減肥的意志力，也讓每次的瘦身過程更有動力！

文／美人圈 圖／翻攝自娱乐女神会馆、微博＠洋芋仙女、IG@gracechowwwww

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