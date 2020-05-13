木村拓哉連登兩本日雜封面，逆齡造型帥翻！新廣告一句台詞電暈你

記者王則絲／台北報導

日劇男神木村拓哉近期開設了IG帳號，不到一週便已吸粉將近150萬，不讓兩位女兒在社群軟體上專美於前。雖然正值疫情期間，木村拓哉仍頻頻有新動作，一口氣登上兩本雜誌的6月號封面，風格迥異卻都大獲粉絲好評：「帥到不行！」還拍攝了男士護膚品牌BULK HOMME全新廣告，即使兩段15秒短片僅僅只有重複一句台詞，也足夠粉絲們一看再看、慢慢欣賞。

▲傑尼斯三男神合體。（圖／翻攝自IG@takuya.kimura_tak）



木村拓哉在經營IG上也算是相當用心、頻繁的更新動態，昨日還貼出了與傑尼斯後輩山下智久、龜梨和也去年來木村家拜年的可愛同框照，在帥氣弟弟們之間顏值也絲毫不輸。

現在木村光希、木村心美兩個女兒也都是雜誌、品牌代言常客，木村拓哉身為爸爸，就算已經47歲了也不甘示弱，一舉登上了日本時尚雜誌《SENSE》以及《ESSE》6月號封面。

在 Instagram 查看這則貼文 メンズファッション誌 「SENSE」（@sense_magazine）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 8 日 上午 5:57 張貼

剛好適逢《SENSE》20週年，特別邀請木村拓哉來擔任封面人物，身穿有些花俏、風流感豹紋襯衫，搭配修身西裝外套，以充滿搖滾風格的黑白照呈現，皺起眉頭來銳利的的眼神令人難以招架，這組照片對於木村拓哉臉上的法令紋、臉頰都沒有過多的修飾，卻也更凸顯了成熟男人的魅力，粉絲們紛紛表示：「拜託這期一定要買啊！」

另一本《ESSE》雜誌6月號封面同樣是由木村拓哉拿下，風格一轉，穿上卡其色燈芯絨套裝與休閒運動鞋，蹲在鏡頭前露出招牌迷人微笑，看起來十分清新、陽光，有瞬間年輕了10歲的感覺！雖然有網友評論修圖似乎修很大，但不可否認的是，即便年近半百木村拓哉還是能輕鬆駕馭起可愛風格，堪稱不老男神。

▲木村拓哉擔任BULK HOMME代言人。（圖／翻攝自Fashionsnap）



除了靜態雜誌照之外，木村拓哉近期還接下了男士護膚品牌BULK HOMME的代言人，搶先釋出的日、夜兩個版本15秒廣告，示範早晨睡醒和洗完澡睡前的男士清潔保養程序，雖然全部只有「BULK HOMME」一句台詞在重複，木村拓哉依然把帥氣表現得淋漓盡致，幾個眼神就夠把一票女孩電暈。

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