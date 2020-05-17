為愛妥協？　先看看你與對方是否為「不適合婚姻的5種人」

▲有些人還不適合走入婚姻。（圖／unsplash、Pakutaso）

編輯／借借

無論現在是尚未戀愛、還在尋覓或是有固定交往對象，有時我們總會有「我真的適合走入婚姻嗎？」的疑問，然而人有很多面向，或許隨著人生的演進，我們會因為際遇成長成另外一種人，在停留或做選擇的當下，是否要為了愛妥協？或許你該問問自己或看看對方，這5種人目前其實不適合婚姻生活。

給不出承諾

即便現在的狀況很美好，相處的模式也很舒服，但不知怎的，就是給不出對方承諾，無論是你或是另一半發生這種狀況，都處於不平衡的相處模式，也許你們都願意再試試看，但真正觀察起來，你會發現總是只有一方在退讓，而這樣的狀況任何好脾氣的人都不會忍耐太久。

太過積極

這世界上確實有一見鍾情的真愛，只是比例很少，但即使是一見鍾情，在第3次約會就給妳他家鑰匙，說要找時間認識妳父母親，說實話就算是專程用相親的態度去赴約，腳步還是太快，用自身的立場想想，見過3次面就能徹底了解一個人嗎？若對方或妳輕易的就能決定這種大事，很可能他對其他人也一樣，只不過剛好遇到妳。

頻繁換工作

我們知道社會很險惡，在職場上總是會有讓你受挫、讓你被欺負的角色，頻繁換工作的人代表幾個表面因素，無法面對困境、找不到自己努力的方向，以及容易放棄，在職場上漂泊不定的人，大部分也無法面對一份長久的關係，更別說是婚姻了。

自我戀愛

愛自已其實沒有錯，但愛的太過到目中無人就有點超過了，無法忍受批評、明顯地比自己的感受擺前面（而且是很前面），俗話來說就是公主王子病，這種人有點弔詭，因為這樣的性格反而無法讓身邊的人很愛他們，當然在兩性關係中，也無法在你低潮時給予支持，若走入婚姻絕對會失衡。

缺乏自我

這跟上述例子完全相反，內心沒有想法，總是百依百順的人，說實話長久相處會讓人厭煩，沒有中心思想的生活著，無法製造驚喜，長久下來也沒有辦法溝通，婚姻需要對等與平衡的關係，不然只會被當成助理或傭人一般的角色。