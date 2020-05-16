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《野蠻遊戲》電影同款桌遊「沒玩完不能結束」　加碼17禁《絕命毒師》大富翁

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編輯／Duke

防疫在家太無聊，但又不想每天看劇、玩線上遊戲，不如嘗試玩桌遊。近期，遊戲廠商接連以經典電影、電視劇為題推出桌遊，像是還原1995年《野蠻遊戲》電影的桌遊以及攜手影集《絕命毒師》的大富翁都是一時之選，而下方整理兩款遊戲的特點以及購買管道，不想出門就快點下訂吧！

1.野蠻遊戲（Jumanji）

一群人進入充滿怪物的桌遊世界裡冒險，是經典電影《野蠻遊戲》的主要劇情，現在就被廠商完美還原出來，就連棋子、卡牌以及遊戲盤也都與電影中相同，不說還以為是當年的電影道具呢！

▲野蠻遊戲+絕命毒師桌遊。（圖／翻攝自The Noble Collector官網、The Op Games官網）

▲《野蠻遊戲》的遊戲盤被廠商1：1還原。（圖／翻攝自The Noble Collector官網）

▲野蠻遊戲+絕命毒師桌遊。（圖／翻攝自The Noble Collector官網、The Op Games官網）

▲野蠻遊戲+絕命毒師桌遊。（圖／翻攝自The Noble Collector官網、The Op Games官網）

▲棋子、卡牌、遊戲盤的雕刻細膩，幾乎與電影中相同。（圖／翻攝自The Noble Collector官網）

今年為《野蠻遊戲》的25周年紀念，因此官方便授權推出這款桌遊。完整的遊玩方法與說明附在遊戲中，可提供2到4個玩家共同遊玩，定價為英鎊130元（約台幣4,800元），目前可在Merchoid、The Noble Collector預訂。

2.絕命毒師大富翁（Monopoly）

美國人氣影集《絕命毒師》被廣泛認為是有史以來最偉大的電視劇之一，想當然爾這次與大富翁聯手也引起諸多討論。遊戲中，提供最多6位玩家遊玩，棋子分別為帽子、製毒車、鈴鐺、防毒面具、錢筒以及泰迪熊等影劇元素，而房地產與旅館則重新命名為製毒帳篷（Tented Houses）和實驗室（SuperLabs），並且購買的房產也是劇中的地點！

▲野蠻遊戲+絕命毒師桌遊。（圖／翻攝自The Noble Collector官網、The Op Games官網）

▲大富翁推出《絕命毒師》桌遊。（圖／翻攝自The Op Games官網）

▲野蠻遊戲+絕命毒師桌遊。（圖／翻攝自The Noble Collector官網、The Op Games官網）

▲野蠻遊戲+絕命毒師桌遊。（圖／翻攝自The Noble Collector官網、The Op Games官網）

▲充滿《絕命毒師》元素的大富翁，連購買的房產也是劇中的地點。（圖／翻攝自The Op Games官網）

由於絕命毒師大富翁提及販毒、製毒、金錢等爭議性議題，因此該桌遊限制17歲以上才能購買，年紀未到的朋友千萬別輕易嘗試。目前可以在The Op Games官網購得，定價為美金40元（約台幣1,200元）。

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關鍵字：

防疫, 桌遊, 野蠻遊戲, 大富翁, 絕命毒師
fashion.net

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