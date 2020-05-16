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歐美IG洗版「鬆餅Cereal」超療癒 ！DIY美味早餐不必打400次

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編輯／JJ

全民居家防疫時期，許多人改變了原本餐餐外食的習慣，開始嘗試在家中自理餐點，簡易製作、美味之外，「美觀」也是一個必備要點，在400次咖啡風靡之後，後續又有1000次歐姆蛋、起司蛋糕、水果花三明治等料理接棒洗版IG。這次要教大家製作的則是近期在歐美相當火紅的「鬆餅Cereal」，喜歡美式鬆餅的朋友一定要學起來！

相信稍有點開火經驗的人都知道，「鬆餅」製作起來相當的簡單，準備材料僅需要雞蛋、牛奶以及市售鬆餅粉，便可以在20分鐘內輕鬆完成，大人、小孩都愛吃，也是許多媽媽們的居家料理法寶。那麼這個「鬆餅Cereal」（Pancake cereal）和一般的鬆餅有什麼不一樣呢？主要就是將鬆餅縮小成約「硬幣」的大小（或是更小），盛上一碗外觀就像是早餐麥片（Cereal）一樣，因此得名。

變化過後的「鬆餅Cereal」製作方法非常簡單，麵糊製作與一般鬆餅相同，雞蛋一顆、牛奶約150～200ml、鬆餅粉200g，大約是三人份量，全部加在一起並攪拌均勻，接著放入塑膠袋、夾鏈袋中，可在角落剪個洞或是裝上擠花嘴，並直接擠在平底鍋中，每片大小都可以自己控制，以小火慢煎，冒出氣泡孔後翻面，可以看見色澤變深，雙面都煎到變色即可起鍋。

小小的、圓圓的一片片倒在碗中看起來是不是比大鬆餅還要療癒？盛盤後就端看大家各自的喜好，可加入蜂蜜、煉乳、鮮奶油調味，再加入一些季節水果像是香蕉、藍莓、各式果醬、堅果、葡萄乾等等，也可以利用hashtag＃pancakecereal搜尋，參考廣大網友的食譜，製作出專屬於自己的「鬆餅Cereal」，簡單就完成一道豐盛美味、又適合上傳IG的早餐或是下午茶。

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關鍵字：

居家, DIY, 料理, 自製, 食物, 鬆餅, 鬆餅cereal, cereal, 早餐, 下午茶, IG
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