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敷完面膜不用洗臉、沒化妝卻卸妝！快避開5大肌膚保養誤區

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▲▼ 所有女人都會犯的5大保養誤區！敷面膜後要洗臉？沒化妝不能用卸妝？敏感爛臉都是這個惹的禍...（圖／Bella儂儂）

說起保養這項課題，每個人都有自己的一套原則，不過這麼多年來，妳的保養習慣真的做對嗎？所有女人都犯過的5大保養誤區！敷面膜後要洗臉嗎？沒化妝不能用卸妝？不同黑眼圈使用的眼霜也不同？那些妳錯了好幾年的保養小習慣，快趁換季通通改過來！數著數著，連儂編也默默中槍好幾個...

敷面膜後要洗臉？

大多數人通常會選擇在睡前敷面膜，疲憊一整天的肌膚與身心，在入睡前敷一片，好像疲勞、倦態通通都能消失，不過仔細回想，妳敷完面膜有洗臉嗎？說到這肯定有許多人都中槍 ~ 其實面膜中的精華雖然能補足肌膚的水分，被肌膚吸收，但過多的營養與精華液若沒適度的清洗、擦拭掉，反而會變成肌膚的負擔！就像在臉上塗了厚厚一層膜睡覺，也難怪妳的粉刺痘痘會長不停啦 ~

面膜種類還有優先順序

▲▼ 所有女人都會犯的5大保養誤區！敷面膜後要洗臉？沒化妝不能用卸妝？敏感爛臉都是這個惹的禍...（圖／Bella儂儂）

咦~敷面膜不就是依照自己膚況作挑選嗎？怎麼還有分優先順序？說起面膜的功效、種類就有百百種，美白、保濕、抗老，玲瑯滿目的選擇有時還真讓人難以下手 ~ 皮膚科醫師就建議，倘若妳是面膜的入門新手，第一款面膜最好從保濕型開始用，而後再依照需求進階嘗試美白、清潔等類型，照順序選擇面膜的主要原因，就是要給肌膚適應期！若是一次丟給肌膚太強效的營養，反而會造成反效果喔！

沒化妝不能用卸妝

▲▼ 所有女人都會犯的5大保養誤區！敷面膜後要洗臉？沒化妝不能用卸妝？敏感爛臉都是這個惹的禍...（圖／Bella儂儂）

還記得前幾年開始，在空汙議題的肆虐下，許多美容保養專家紛紛提出了「日常不化妝也要卸妝」的理論，但事過境遷現在妳還停留在這個保養觀念就要當心了！近年出現了一派新的美容主張，許多皮膚科醫師、美容專家紛紛表示外界的灰塵髒汙其實用清水就能洗淨，若是沒有上妝依然把卸妝產品當清潔品使用，卸妝品中的強效清潔成分不僅會刺激膚質，還會帶來敏弱的問題，親愛的，儂編都說到這了，還不快戒掉亂卸妝的壞習慣！

血管型黑眼圈要用抗老眼霜

▲▼ 所有女人都會犯的5大保養誤區！敷面膜後要洗臉？沒化妝不能用卸妝？敏感爛臉都是這個惹的禍...（圖／Bella儂儂）

女人到了熟齡階段，眼霜似乎就成了保養中不可或缺的環節，甚至近幾年，眼霜更不再只是熟女的專利，年輕肌膚的疲勞、黑眼圈問題也能靠眼霜來拯救，不過妳真的選對了嗎？很多人以為只要是眼霜，就有修飾黑眼圈的效果，但其實，不同類型的黑眼圈有不同治法！譬如最常見的血管型黑眼圈，像這類型有明顯紋理、血管透出的眼周問題，正是肌膚的老化現象，這時最有效的就是使用抗老型眼霜，才能真正地對症下藥喔！

換季保養品要減量

▲▼ 所有女人都會犯的5大保養誤區！敷面膜後要洗臉？沒化妝不能用卸妝？敏感爛臉都是這個惹的禍...（圖／Bella儂儂）

看到這題，也是儂編多年來的痛...現代人十個有八個是敏弱肌，一到換季就像在打仗，五六種保養品交替用，為的就是挽救肌膚的低潮期，如果妳也有這樣的習慣真的要注意啦！針對季節轉換的保養品很多，甚至許多人家中還會備著2-3組不同類型的保養產品，不過專家就提醒，換季、肌膚敏感時最好的方法不是換保養品，而是「保養品減量」！試試在換季時去掉複雜的精華和乳霜，僅用化妝水護膚，妳會發現，膚況穩定很多呢！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／pinterest

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

保養, 肌膚保養, 保養地雷, 面膜, 清潔, 卸妝
fashion.net

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