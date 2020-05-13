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炒價代購GG！凱特愛牌率先宣佈「全球統一定價」哪裡買都划算

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記者鮑璿安／台北報導

英國時尚品牌Mulberry旗下手袋成為英倫風的象徵，連皇室凱特王妃（Kate Middleton）也曾多次帶貨力挺本土品牌，然而面臨代購賺差價的情況，品牌提出了最新對策「全球統一價格」，代表消費者能在各地都入手最接地氣的英國價。

▲凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃多次帶貨英國品牌Mulberry，成為英倫風象徵。（圖／CFP）

有凱特王妃愛牌封號的Mulberry已有半世紀歷史，旗下優雅且低調的設計從英國紅出海外，特別是品牌鮮明的桑椹造型Logo相當具有辨識度，點綴在包中央逐漸成為英倫風格的代表。凱特王妃也曾多次在公開場合選用嬌小手拿款以及提袋，帶貨威力不可小覷，讓Mulberry成為各地代購的目標。

▲Mulberry。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Mulberry。（圖／翻攝自品牌IG）

▲Mulberry。（圖／翻攝自品牌IG）

▲面對代購賺取差價的行為，品牌宣佈全球統一售價 。（圖／翻攝自品牌IG）

然而抬價情況滋生，讓品牌提出了最新對策，將以英國售價來協調全球價格，其中就包含了稅金，所以不論在世界各地的品牌門市，皆可以英國原價購入，不再存在「當地更便宜」、「其他國家比較貴」的情況，對消費者無疑是相當有利的措施。

不光如此，就連日前凱特王妃全家合體登上BBC《The Big Night In》節目，穿著英國品牌Ghost藍色系長裙展現溫柔氣質，該單品更是隨即熱銷缺貨，品牌見狀也宣佈將長裙所得捐助給NHS慈善機構，讓凱特王妃的影響力延續。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

關鍵字：

Mulberry, 英國, 英倫, 凱特王妃, 皇室, 包包
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