凱特王妃以「琉璃綠」示範一周穿搭！四招讓你正式、休閒都有高級感

身為全球最受矚目的英國皇室成員，凱特王妃的一舉一動都是眾人焦點，一改過去皇室一定要奢華度日的刻板印象，多次身著平價服飾出席公益活動，也在時尚圈颳起「舊衣新穿」的永續熱潮。而最近凱特也悄悄換上春季新裝，揮別單調大地色系，多次以「琉璃綠」現身各大重要場合，從晚宴服、洋裝、襯衫到休閒服一應俱全，根本就是「超實用一週穿搭範本」，就讓儂編告訴你4招凱特如何用「琉璃綠」美出新天際！



優雅閃耀



身為皇室成員自然有許多重要晚宴需要出席，但優雅的凱特告訴你，就算是去啤酒趴也要懂得用最得體的方式讓自己閃耀。一身荷葉邊點綴的琉璃綠色金蔥禮服，沒有過多裝飾，單純從衣服版型上玩花樣，合身俐落的剪裁和充滿戲劇張力的羊腿袖設計都是重點，再加上微微透膚雪紡材質更添女性韻味。



端莊淑女



回顧過往凱特的穿衣風格，過膝中長裙是基本標配。但如何在保守造型中加入新巧思，就十分考驗個人的穿搭功力，但很明顯凱特做到了！熱帶風情的琉璃綠樹葉印花，給人一種活潑開朗的感覺，但同時為了不要讓自己太過野性，所以戴上天鵝絨材質的深色髮箍和外罩深一個色階的祖母綠大衣，壓低整體色調，而這種平衡兩種美學的穿搭技巧，非常值得所有女孩學習。



幹練知性



每天趕著上班打卡就夠忙了，哪有那個美國時間精心打扮？但既然行程滿檔的凱特王妃做到了，你一定也可以！不妨參考她以俐落寬管褲搭配雪紡印花襯衫的搭配，營造出幹練知性的形象，若想增添一些女性韻味可以選擇領口有荷葉裝飾或是綁帶細節的款式，這麼一來只要有7件夠有特色、質感夠好的襯衫，就能輕鬆地完成一周上班穿搭～



針織休閒



說到休閒服大家都會以黑色或白色作為首選，雖然絕不會出錯但也很容易跟別人撞衫，顯得沒特色。不妨參考凱特選穿舒適的針織V領衫搭配寬管褲，為了不要看起來太像睡衣，刻意將上衣紮進褲子裡，最重要的是腳上那雙小白鞋，鞋側與後跟處閃著金屬光澤的撞色設計，更是為整身琉璃綠造型畫下點睛之筆。



TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Instagram@kensingtonroyal



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