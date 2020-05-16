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日本外帶「摺紙杯」好方便！打開瞬間變盤子　容量大到裝得下義大利麵

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@f0tE、jolly-pasta.co.jp、packagingoftheworld.com

日本經常推出各種創意小物，最近就有一款「摺紙杯」在網路上引起討論，這個牛皮紙摺成的杯子乍看跟普通紙杯類似，但打開蓋子，摺痕部份會散開，瞬間從杯子變成盤子！巧妙的設計既不佔空間，吃起東西又方便，已經有餐廳拿來裝義大利麵、沙拉等食物，好用到讓人捨不得丟。

▲外帶摺紙杯。（圖／翻攝自twitter@f0tE）

▲外帶摺紙杯。（圖／翻攝自twitter@f0tE）

日本餐廳Jolly Pasta就使用「摺紙杯」（おりがみカップ）來當外帶食物的容器，杯子用牛皮紙以旋風狀摺成，內層是防油材質，裝熟食也不怕軟爛變形，還能放進微波爐、烤箱加熱，小巧的杯子其實容量很大，一個布丁杯大小就能裝下一盤義大利麵。

▲外帶摺紙杯。（圖／翻攝自twitter@f0tE）

▲外帶摺紙杯。（圖／翻攝自twitter@f0tE）

要吃東西時掀開蓋子，紙杯就會攤開，一秒變成盤子，這樣吃義大利麵就能好好攪拌，不用怕全部擠在一起很難用。「摺紙杯」方便的設計讓人驚嘆，就算食物吃完，也想把它留下來繼續用。

▲外帶摺紙杯。（圖／翻攝自twitter@f0tE）

在包裝設計上增添創意、巧思，使用起來就能更方便，由外國設計師Veronica Kjellberg、Mila Rodriguez發想的裝酒紙盒，使用巧妙的摺紙設計，做成可以壓縮的模樣，裝飲料的時候不用擔心倒不乾淨，擠壓式設計讓你可以用力擠出最後一滴殘存的液體，使用完還可回收再利用，造型美觀又方便。

▲外帶摺紙杯。（圖／翻攝自twitter@f0tE）

▲外帶摺紙杯。（圖／翻攝自twitter@f0tE）
 

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關鍵字：

摺紙杯, 外帶杯, 紙杯, 小物, 餐具, 日本
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