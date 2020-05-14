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調色盤、油漆桶變手拿包！MOSCHINO「春夏畢卡索風」好療癒

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▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 2020 春夏系列向畢卡索立體主義時期致敬，調色盤手拿包、吉他造型包超有亮點。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

MOSCHINO 2020 春夏系列在創意總監傑瑞米斯科特（Jeremy Scott ）帶領下呈現，每一件單品都仿佛藝術品一般，為了向畢卡索立體主義時期致敬，注入大量繪畫、雕塑於包款中，不乏「調色盤手拿包」、「吉他造型包」等夢幻創作，簡直讓人大呼過癮！

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲傳遞時尚即為藝術的理念， 大膽的筆觸揮灑在模特兒身上。（圖／品牌提供）

為了傳遞「時尚即為藝術」 的理念，品牌創意總監Jeremy Scott 本季運用畢卡索立體主義時期的作品為靈感，將畫家大量繪畫、雕塑作品，融入濃郁的巴塞隆納藝術。不乏鮮豔的色塊、大膽的筆觸揮灑在模特兒身上的衣料，光是秀上單品就足夠讓人神魂顛倒；本季包款更是一大吸睛亮點，藝術家必備的調色盤、油漆桶竟然成為手拿包，不僅將盤上五顏六色的顏料完美還原，就如同剛剛繪畫塗抹完成，不規則輪廓更難與手拿包聯想，不過鏤空的手柄悄悄透露一切，上身順勢成為時尚單品。

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲多幅畢卡索的經典作品，像是「吉他」、「和平鴿」、「牛頭」等抽象元素注入包款，（依序）吉他包NT$50,300；調色盤手拿包NT$27,800；六指頭手拿包NT$30,800、肩背包NT$38,800。（圖／品牌提供）

另外，在作品中可以看見多幅畢卡索的經典作品，像是「吉他」、「和平鴿」、「牛頭」等抽象元素，其中皮革製成的吉他鏈條包更是惟妙惟肖，雖然無法譜出一曲，不過金色錬帶點綴起到肩背用途，且與畢卡索畫作完全呼應。秀上超模凱亞葛柏 (Kaia Gerber)則換上與平口洋裝融為一體的吉他走秀，其餘模特兒也以繽紛炙熱的色彩彰顯藝術家靈感，又以輪廓線條肩背包、六指頭手拿包、和平鴿肩背包等鮮明畫風的單品做搭配，勢必成為下一季大勢焦點。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲裘德洛之女IRIS LAW出鏡 FENDI 形象影片表現力極佳。（圖／品牌提供）

與此同時，裘德洛之女IRIS LAW出鏡 FENDI 形象影片，與經典包款PEEKABOO擺拍，她更提到，「我從小便熱愛時尚，跟時尚圈愈走愈近，對我來說是一件順理成章的事情。」畫面中她五官精緻，面對鏡頭絲毫不陌生，同時穿起長版外衫搭配白色包款相當簡潔。

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關鍵字：

MOSCHINO , 2020, ss, Jeremy Scott , 包包, 畢卡索
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