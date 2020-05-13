打造如雪般的零毛孔肌膚！討論度NO.1的雪膚粉餅大改版

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供、yuu_____10 IG、nanamin733 IG、hmhmhm60 IG、nahomi_rys IG

夏天即將到來，對於台灣的女孩來說，粉餅或是蜜粉的使用以及定妝仍然不能少，盤點一下最近許多品牌推出新的粉餅單品，不但包裝粉嫩又少女，功能也是相當厲害，身為出油人真的超想要全包下來。



ALBION 皙潤雪膚輕感粉餅，售價1,680元

ALBION的雪膚粉餅系列在之前就曾是美妝版的火紅的常駐商品，很多人都沒辦法忽略它那細膩的粉直以及打造出來的妝感，針對今年夏季，再度推出全新的皙潤雪膚輕感粉餅，比起過往的粉質更加精緻，輕柔的粉體可以打造出看起來宛如沒有上妝的裸透感肌膚。

不僅質感讓人覺得驚艷，更重要的是乾性肌膚使用也一點都不會覺得過於乾燥，關鍵就在於使用「壓融法」製作，將粉體以及保濕成分運用緩慢的方式加壓，讓兩者可以更加完美的融合在一起，即便是粉體也可以變得非常滋潤保濕，上妝就不用擔心斑駁結塊。

Za 絢色亮顏編織蜜粉餅組，售價520元

Za全新推出的蜜粉餅簡直有夠少女心，粉嫩粉紅的包裝看起來就像是玩具一樣可愛，打開之後裡面是4種顏色交織而成的編織圖紋，看起來就像是針織衫一樣，紫色、綠色以及粉色的粉體，可以達到校正肌膚色澤以及定妝的效果。

首批上市單品也以組合的方式販售，會贈送贈送輕柔定粧蜜粉撲及粉撲袋，毛茸茸的蜜粉撲質感超級好，而且搭配的粉紅色收納袋，也可以隨時收納在包包裡面，避免粉底沾到其他的物品，非常方便又實用。