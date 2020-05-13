錶該換季了！　域峰潛水錶、亮色款搶市

▲域峰表發表夏季精選錶款，以潛水錶與亮色錶款為主力。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

夏季腳步近了，腕錶也該隨著季節換季，熱愛水上活動的人改戴防水性能佳的潛水錶、注重穿搭的品味人士可換上亮色錶款搭配服裝，瑞士腕錶品牌Favre-Leuba（域峰表）重新整合的潛水、登山探險、競速、城市探索等四大系列，分別推出功能與外型兼具錶款，讓錶迷時尚一「夏」。

▲模特兒展示域峰潛水錶與女錶系列。（圖／域峰表提供，以下同）

14邊形上圈、枕形錶殼與俐落指針，是域峰表招牌DNA，於夏日熱門的潛水錶Harpoon與Deep Blue都承襲經典元素，前者配備專利的單指針顯時裝置，確保潛水者不會將時間混淆，而單向旋轉20分鐘錶圈刻度也意在保護潛水者的安全，2時方向為排氣閥，防水500米；Deep Blue則是更容易入門的潛水錶，防水300米，一直是品牌暢銷王。

▲域峰表潛水系列Raider Deep Blue 藍色面盤橡膠錶帶腕錶（左）69,000元，Raider Harpoon單指針藍色面盤橡膠錶帶腕錶135,000元。

亮色錶款也是夏季的大熱門，域峰表旗下Sea Sky系列計時碼錶繼黃色款成功後，推出同樣搶眼的橙橘色；但女錶仍以優雅運動風為主，Sea Bird女錶主打白色款，與夏裝完美絕配。



▲域峰表競速系列Raider Sea Sky橘色面盤牛皮錶帶計時碼錶（左）98,000元，城市探索系列Raider Sea Bird 銀白面盤白色皮錶帶腕錶49,000元。



換錶帶也有換新錶的感覺，Rado（雷達表）Cook庫克船長300米復刻自動腕錶，即配備快拆系統，可輕鬆從金屬錶帶換上仿舊刷色的皮錶帶，或休閒風格的NATO錶帶，每變身一次，各展現不同風格。

▲雷達表Captain Cook 庫克船長300米復刻自動腕錶，具快拆裝置可自由更換錶帶。（圖／雷達表提供）