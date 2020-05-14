拯救桌面不妨用減法思考　MIT設計「√ 」根號邊架，集資破百萬

▲台灣ZENLET設計的「√ 」根號桌邊架，集資破百萬。（圖／ZENLET提供、翻攝嘖嘖，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

或許辦公桌收納是許多人終生要對抗的一個任務，無論我們堆放多少大大小小的收納盒，總是有些空間不足的疑慮，如果你總是面臨這樣的掙扎，或許該處理的不是收納問題，而是腦中的思考邏輯，台灣ZENLET設計團隊作出的「√ 」根號邊架，可以讓你重新用減法面對桌面的雜亂無章。

儘管你討厭數學，這個「√ 」根號邊架也許能做為你生活辦公桌的一種解答，它確實只有小小的收納空間，不過簡單線條的設計，或許可以喚醒你對於乾淨桌面的熱愛，說真的辦公桌下方的抽屜櫃有多少你一年都沒去拿出來的東西？

把那些清掉之後將文具與所謂的重要物品放進去，然後將堆積如山的過期文件或是參考資料用「無紙化」的數位檔案放入你眼前的電腦裡，清爽這件事可能沒有這麼難，另外可以考慮這款設計為收納與你的風格加分。

「√ 」根號邊架最迷人的主軸包括集線器的設計，安裝採用奈米膠的方式固定，不需要使用釘子或螺絲，下方則有線孔可以讓桌面的電線有去處，搭配磁吸式的固定頭，整體風格乾淨俐落，也能為你好不容易找回的清爽風格再加分。

該商品號稱可以承重達5公斤，且能透過多款配件擴大應用範圍，包括固定延長線、新增釣勾與置物盒等，分為15吋與17吋大小，近期也推出復古黃銅新色可選擇，目前在集資平台嘖嘖上架，在著金額已達180萬元，遠遠超過當初的10萬元設定。

「√ 」根號邊架強調全程在台灣製作，預定之後量產上市售價為1,800元，預計6月後上市。