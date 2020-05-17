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Jacquemus不只迷你包厲害　男裝掀起「中性色」風潮

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編輯／Duke

自從推出Le Chiquito迷你包後，法國新興品牌Jacquemus人氣飆漲，成為在Chanel、Dior、Louis Vuitton（LV）之後，最受矚目的品牌之一。最近，Jacquemus正式發布品牌2020秋冬男裝型錄，當中以象牙白、奶油色、淺灰、橄欖綠等中性色調單品組成，包括亮麗的粉色西裝以及狩獵風格的大衣與帽子。對於今年秋冬的時尚趨勢一知半解嗎？來看Jacquemus 2020秋冬男裝就對了。

▲Jacquemus秋冬型錄。（圖／翻攝自Jacquemus、品牌提供）

▲Jacquemus正式發布2020秋冬男裝。（圖／翻攝自Jacquemus）

服裝設計師西蒙波特雅克慕斯（Simon Porte Jacquemus）本季捨棄繁瑣的多層次設計，一切回歸極簡主義，改以輕鬆且俐落的寬鬆剪裁來製作單品。如果服裝不想透過層次、圖案、材質的面向設計，那剪裁與飾品就會成為好看與否的最大關鍵。

▲Jacquemus秋冬型錄。（圖／翻攝自Jacquemus、品牌提供）

▲簡單為主，不使用過多的布料是本季的重點。（圖／翻攝自Jacquemus）

但是雅克慕斯運用對極簡主義的堅持與拿手的剪裁手法，賦予大衣、西裝外套、襯衫、T-Shirt以及褲款優秀的版型，並配合中性色調與帽款、皮件，造就一系列舒適且豐富的秋冬單品。

▲Jacquemus秋冬型錄。（圖／翻攝自Jacquemus）

▲Jacquemus秋冬型錄。（圖／翻攝自Jacquemus、品牌提供）

▲Jacquemus秋冬型錄。（圖／翻攝自Jacquemus、品牌提供）

▲使用奶油色、淺灰、橄欖綠以及寬鬆剪裁完成一系列舒適的秋冬單品。。（圖／翻攝自Jacquemus）

與此同時，Louis Vuitton 2020男裝夏日系列同樣也值得關注，這次創意總監Virgil Abloh受當代藝術影響，以繽紛色彩配合Monogram展現夏日氣息，替品牌帶來包括緞面風衣外套、薄針織衫、古巴襯衫、短褲、漁夫帽在內的夏季單品。

▲Jacquemus秋冬型錄。（圖／翻攝自Jacquemus、品牌提供）

▲Jacquemus秋冬型錄。（圖／翻攝自Jacquemus、品牌提供）

▲受當代藝術影響，Virgil Abloh以繽紛色彩配合Monogram展現夏日氣。（圖／翻攝自品牌提供）

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關鍵字：

Jacquemus, LeChiquito, 迷你包, 法國, 秋冬男裝, 中性色調, 寬鬆剪裁, Chanel, Dior, LV, VirgilAbloh
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