漫威英雄甩man味走性感風！鋼鐵人變洗車辣妹、美隊盾牌遮重點

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@davidtalaskidraws

漫威英雄平常展現出超man男子氣概，如果一改陽剛形象，擺出嬌媚的女子姿態會是什麼模樣？外國插畫家David Talaski就在IG上分享一系列畫作，將鋼鐵人、美國隊長…等多個漫威角色，以性感寫真女郎的風格重新繪製，肌肉男擺出嬌羞表情、動作的反差感，特別引人遐想。

#鋼鐵人

在 Instagram 查看這則貼文 David Talaski（@davidtalaskidraws）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 17 日 上午 9:53 張貼

鋼鐵人換上背心、短褲洗車的模樣超性感，扭腰、翹起臀部的身段比女人更媚，讓人想到美國電影中常出現的辣妹洗車橋段。

#美國隊長

在 Instagram 查看這則貼文 David Talaski（@davidtalaskidraws）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 5 日 上午 8:48 張貼

美國隊長一絲不掛，居然只用盾牌遮住重點部位，健美的肌肉線條讓男女都讚嘆，略帶害羞的神情特別可愛。

#雷神索爾

在 Instagram 查看這則貼文 David Talaski（@davidtalaskidraws）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 5 日 下午 10:28 張貼

索爾身穿桃紅浴袍，下擺一角被吹起，搭配驚呼的表情，真的會讓人聯想到性感寫真女郎，腳上可愛的浩克拖鞋也是一個亮點。

#洛基

在 Instagram 查看這則貼文 David Talaski（@davidtalaskidraws）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 23 日 上午 9:41 張貼

邪神洛基調皮又迷人，慵懶躺在沙發上、抬起大長腿的模樣性感撩人，展現他專屬的妖媚氣質。

#星爵

在 Instagram 查看這則貼文 David Talaski（@davidtalaskidraws）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 5 日 下午 10:24 張貼

星爵穿上運動短背心搭配真理褲，讓人想到運動型的性感女孩，插圖中還畫了可愛的格魯特跟他做伴。

#奇異博士

在 Instagram 查看這則貼文 David Talaski（@davidtalaskidraws）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 20 日 上午 9:08 張貼

奇異博士變成魔法少女風格，身披斗篷下衣卻莫名失蹤，手上夾著報紙、一邊準備早餐，即將展開繁忙的一天。

#黑豹

在 Instagram 查看這則貼文 David Talaski（@davidtalaskidraws）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 23 日 上午 9:00 張貼

黑豹變成健身房猛男，只穿短褲、掛著毛巾，露出健壯好身材，性感模樣絕對男女通殺。

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