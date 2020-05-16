拍立得、烘焙刷具有夠可愛！身為資深彩妝粉一定要收

記者李薇／綜合報導

刷具是很多人化妝都必備的單品，透過刷子的刷毛可以讓妝感粉體更加均勻的分佈在臉部肌膚，打造出更為精緻的妝容效果，最近就有幾個品牌都推出非常可愛的刷具，不但有拍立得款，還有可愛的廚具設計，讓人都想要全部包下來。

Cute Press 薰衣草奶茶刷具。（圖／cute_press IG）

泰國彩妝品牌Cute Press最近就推出非常可愛的粉紫色刷具系列，不但刷毛也是用粉紫色打造，外型包裝更是非常可愛的拍立得造型，拿在手上會讓人誤以為是真的相機，逼真程度爆高，相當可愛又夢幻，重點是可以收納所有的刷具，出外旅行攜帶也很方便。

而裡面的刷具也是應有盡有，像是蜜粉刷、修容斜角刷、眼影刷、遮瑕刷還有眉刷，總共有6支，等於一盒就可以打造出全臉的妝容，非常實用，不會有任何一支廢刷，全臉都可以用上，還有搭配可愛的貼紙，能夠裝點在盒子以及刷具上面，創造專屬於自己的單品。

beauty bakerie 甜點工具刷。（圖／beautybakeriemakeup IG）

美國加州聖地亞哥的全新品牌beauty bakerie，把彩妝跟烘焙相互結合，推出非常讓人喜歡的廚具刷具系列，再刷具的後面設計出打蛋器、奶油刀、抹刀等等的造型，刷具比較偏向是局部的眼影刷、遮瑕刷、或是眉刷等等，算是比較小型的刷具系列。

這系列甜點的工具刷目前尚未開始販售，還在預購中，預計在夏季的時候就會登場，初次亮相的照片就已經吸引許多人留言，大呼「實在有夠可愛」、「我需要這系列」，可見上市之後應該也會掀起一波搶購的風潮。