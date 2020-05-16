蔡依林綁逆齡丸子頭！「白襪配涼鞋」神穿搭大秀美腿

▲蔡依林出鏡PUMA形象照示範夏季穿搭，遊走於性感與可愛之間十分驚艷 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

近日氣溫飙高，天后蔡依林也換上夏季粉嫩穿搭，此次為PUMA拍攝的形象照出爐，Jolin不僅梳起了可愛丸子頭，以平口背心與小白裙小露性感，腳上更踩著厚底涼鞋，整體造型可謂美到新高度，仿佛新專輯封面公開一般引發網友熱議：「帶貨女王！」

▲蔡依林駕馭螢光平口背心 NT$880 ；白色短風裙 NT$1,380。（圖／品牌提供）

受到疫情影響，天后蔡依林最近公開行程減少，在粉絲期盼下，此次以PUMA代言人身份拍攝的形象照終於出爐，畫面中蔡依林不惜綁上可愛雙丸子頭，逆齡效果十足，為了迎合炎熱天氣，換上了全新沁夏運動穿搭，以螢光平口背心與白色短風裙上身，巧妙露出纖細螞蟻腰和白皙鎖骨，腰線上移的搭配更是讓整體比例修長不少。





▲Future Rider Sandal 輕厚底涼鞋上腳輕盈，NT$2,480。（圖／品牌提供）

此外，蔡依林腳踩的正是此次主角Future Rider Sandal 輕厚底涼鞋，延續 Future Rider 系列大膽繽紛色系，為夏季帶來一絲涼意，而輕量耐磨的外底材質搭配舒適 Rider Foam 中底上腳輕盈無負擔，Jolin更運用中筒襪收尾，超前衛的搭配相當搶眼。在鏡頭下，蔡依林毫無偶像包袱，玩起水槍大展童心，形象照曝光也引發粉絲熱議：「蔡依林太美了」、「這是新專輯封面嗎？」、「身材超好」、「帶貨女王無誤。」

▲楊丞琳以洋裝搭配Roger Vivier春夏全新鞋款Viv’ Run鑽扣老爹涼鞋，NT$41,600 （後為台灣專屬全球限定配色）。（圖／品牌提供）

另一頭天后楊丞琳則以洋裝搭配Roger Vivier春夏全新鞋款Viv’ Run鑽扣老爹涼鞋，時髦且充滿街頭風格，鞋款以Viv Run休閒鞋為基底，上頭佈滿華麗水鑽與街頭老爹鞋碰撞十分有趣，品牌更為設計台灣專屬「全球限定配色」，頗具收藏價值。

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