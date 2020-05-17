旁邊有陽明山與溫泉！5家隱身北投咖啡館　都在觀光景點附近

▲（圖／Flora Lin粉專、山上聊粉專）

眾多綠地、豐富的古蹟名勝、自然的溫泉好湯，加上緊鄰陽明山國家公園，使北投有一份悠閒自在的愜意，非常適合安排一日遊的行程。當我們走累了、想休息，就會想找一間咖啡店喝點飲料，恣意地放鬆。

身為北投人的編輯，這次特別介紹5家在觀光景點附近，隱身街角、巷弄、山林的咖啡店，飽覽美景的同時，也能順勢享受來自角落的溫度與文青感。

1.Cafe Solo Singer Life來福茶水間

▲（圖／Flora Lin）

靠近車水馬龍、熱鬧繁華的北投傳統市場，從溫泉路的小巷進入，當越深入巷弄內，開始懷疑是不是走錯路時，一間宛如在台南才會出現的老屋咖啡館，便突然豎立在眼前。

Solo Singer是北投營業超過一甲子賓城旅社的前身，源於一群年輕人結合藝術、設計、旅行所打造出的特色旅館，而來福茶水間就是旅館的延伸。透過昏黃的燈光、舊式裝潢、鐵花窗、木門，道盡曾有過的年華風光，來一杯香醇的咖啡配一塊手作磅蛋糕，好好感受凝結在時間裡的氛圍！

2.小金魚奶茶咖啡館

▲（圖／小金魚奶茶咖啡館粉專）

同樣接近人潮眾多的北投市場，小金魚奶茶咖啡館座落於狹長的小巷內，若是沒有注意，很容易就錯過。此外，它也是北投捷運站旁黑金魚咖啡館的姐妹店，造福著熱愛咖啡、茶飲的北投人。

店面雖小，但飲品項目多元，外頭一張小桌子，不時可看到客人靜靜地啜飲咖啡，甚至一邊閱讀書籍，與一旁來來往往的車輛，行程強烈的對比。編輯特別推薦清爽解渴的青檸咖啡和順口的鮮奶紅茶，餓的話還可以配上現烤的厚片或可頌，度過滿足的午茶時光。

3.山边咖啡Brae café

▲（圖／山边咖啡Brae Café 粉專）

從新北投捷運站步行約10到15分鐘，沿途可順遊溫泉博物館、北投圖書館、地熱谷、普濟寺等知名景點，當感到疲憊、腳有點痠痛的時候，山边咖啡恰好給了我們一個舒適寧靜落腳之處。

室內木造的空間，溫馨而舒暢，與友人聚會、暢談的話，待上一個下午都不是問題！編輯很喜歡他們的戶外座位區，即使面對著馬路，卻能欣賞到遠方的高山和隨著天氣變化的雲朵，配著扎實的蛋糕沉醉在咖啡香中，幸福真的好簡單！

4.Fiery coffee

▲（圖／Fiery coffee粉專）

位於北投捷運站一號出口旁，步行約兩分鐘，即可看見藏在街角的Fiery coffee，靜靜地佇立於此，提供用「火熱」的心意提供咖啡選項，給予需要片刻放鬆的旅人或在地人。

店家除了手工精選咖啡豆外，更細心地自制手作甜食，讓喜歡享受的我們又多了一份選擇。此外，Fiery coffee亦不定期舉辦手工咖啡交流、講座或分享會，甚至與藝文團體協力活動，更提供空間租借的服務，希望藉由小小的力量，使大家都能認識咖啡的美好！

5.山上聊

▲（圖／山上聊粉專）

「當看不清方向的時候，就往上爬吧！它可以讓你明白人有多渺小，霎時忘卻所有不愉悅。」住北投有一個好處是，想要上山非常方便，隨時隨地都能享受山林芬多精，沉浸在綠意盎然、鳥語花香的氛圍中。

從陽明山花鐘繼續往上行駛，進入竹子湖前，千萬不要錯過「山上聊」的路牌。在這裡，不僅能品嘗香醇的咖啡與細緻的午茶甜點，還能俯瞰台北景緻，隨著天氣見證到世界各種不同的面貌，讓疲憊已久的身心得到釋放，投入大自然的懷抱。若想前往，除了自行開車外，也可以從北投或石牌捷運站搭乘公車於「氣象站」下車。

有時候，驚喜總是藏在出奇不意的地方！當我們感到身心俱疲、情緒混亂時，也許可以仔細端詳生活周遭，這些好去處往往都是這樣被發現、被挖掘的。以後有機會來到北投，再一起穿梭巷弄裡，一起慵懶放鬆吧！

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