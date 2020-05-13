敷起來！王令麟親率200名東森自然美面膜大軍　街頭爽敷涼一夏

▲東森總裁王令麟親率200名東森自然美「面膜大軍」街頭快閃敷面膜。（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者林璟倩／新北報導

炎炎夏日來襲，除了勤防曬隔絕紫外線，保濕面膜肯定也要立馬敷起來！今(5/13)中午於新北市中和東森集團總部前廣場，由總裁王令麟親自領軍，集結集團高層主管、超人氣東森購物專家、東森自然美美麗大使及集團員工所組成的200名面膜大軍，於街頭快閃爽敷面膜狂吸路人目光，不僅全面強化東森自然美「人證、物證、科學做見證」的品牌精神，也正式發布宣言：「東森自然美讓你變更美，爆水好面膜Q彈又盈潤！」與民眾一同全面備戰迎接美麗盛夏。

▲美麗的面膜大軍快閃活動，強化東森自然美向來所堅持的人證、物證、科學做見證的品牌精神。

▲愛美不分男女！東森購物電商執行長楊俊元（左）及東森全球新連鎖事業總經理彭振東（右）也參與這場百人敷面膜活動。

參與此次活動的面膜大軍紛紛驚喜狂讚，在大太陽底下敷這款「東森自然美超效保濕爆水氣墊面膜」意外有冰鎮涼快感，而且質地清爽、香氣自然又舒服，很適合夏天使用。一早才在東森自然美教育訓練講座上親身示範當Model，中午立刻趕到現場領軍的王令麟表示，「東森自然美對自己的產品有信心，有極佳品質的好商品能夠與眾人分享是一件快樂的事情。」

▲東森集團總裁王令麟(圖中)、東森購物電視商品事業部執行長彭鴻珷(右4)與超人氣東森購物專家一同參與快閃敷面膜。

東森購物專家孫沛分享，其實購物專家們私底下都會每兩天就敷一片「東森自然美超效保濕爆水氣墊面膜」，今天由於太陽很大，大家一打開敷上面膜還可以用包裝內的精華液全身先擦一輪保濕，可見面膜的用料超大方實在，常常用東森自然美保養，現在連素顏都覺得自己很漂亮。

而東森購物專家紫瑩則是當場撕下面膜見證爆水實力，只見她在短短15分鐘內敷完一片，精華液已徹底浸潤全臉並漾起滿滿水光感，而且紫瑩大推這款「東森自然美超效保濕爆水氣墊面膜」超服貼，即使活動過程動來動去、與人交談，依舊緊緊包覆全臉，滿意度一百分，推薦大家防疫期間戴口罩之餘，回家也要好好保養，寵愛自己的肌膚。

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