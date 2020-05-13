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人生無常，想盡孝道就要及時！把握與媽媽相處的時間才不會懊悔不已

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▲當媽媽的知心姊妹淘。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

「你是否還記得，小時候眼裡媽媽的模樣？」成為一名符合社會眼光下「稱職」的媽媽，需要捨棄很多曾緊握的事物，無論是與姊妹淘瘋狂血拼的時光、正要起步的事業，又或者是瀟灑度日的自由。

或許沒好運到含著金湯匙出生，但也都是帶著愛來到這個世界上。媽媽在孩子身上付出無法算計的青春與時間，卻不奢望什麼回報，只求孩子來到這紛紛擾擾的世界後，能平安健康地長大，並擁有堅強的心志面對往後人生，對抗那些她無法一生為你顧及的風風雨雨。

雖已為人母，也不失為女人

▲當媽媽的知心姊妹淘。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

人們說歲月是悄聲無息地流逝，可卻在媽媽的笑容上或髮絲裡留下了痕跡。從女孩蛻變成女人，再歷經10個月的孕期，擔任肚裡孩子和世界的橋梁，開展了另一段與時間相爭的長途旅程。

母親節前夕，不妨邀請媽媽一塊回到青春歲月，做她貼心的知己、姊妹淘。找間採光好的咖啡廳享用下午茶，聊聊吧檯服務生的帥氣程度；一起去趟Outlet或百貨公司逛逛街，挑件你們倆都覺得質感不錯的衣服或包款，順便讚美下她挑東西的眼光。

時間寶貴，留給生命裡重要的人

▲當媽媽的知心姊妹淘。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

行事曆上總有數不清的待辦事項，人生亦同，和客戶的視訊會議、與主管的專案討論、參加前兩個月剛認識的友人聚會，這些都在你往後的人生裡，有一搭沒一搭地排著隊，然後不斷有人離開隊伍，新的路人再補上空缺。

不過無論周遭的人，是否真的有那麼需要你的「陪伴」，母親節當天就排開一切，把時間留給常等待你一通電話的媽媽吧！她內心那份不說的期待，就怕佔用了你的時間，畢竟想與孩子見上一面，或許也得排隊和預約。

愛真的要及時，因為人生偶爾會不守時

▲當媽媽的知心姊妹淘。（圖／女子學提供）

▲（圖／Pinterest）

有些從小在物質生活上良好的孩子，成長過程中該有的金錢、名牌、限量商品，想要的樣樣不缺，唯獨缺少父母的關愛與陪伴，因為大人全心全意投入事業，才得以維持孩子享受到的物質生活。而當孩子也成為大人之後，父母想回頭彌補20年前應該給的，卻已過了有效期限。

反之亦同，嚷嚷著等事業飛黃騰達了就帶媽媽遊山玩水，有金山銀山了才買豪宅別墅給媽媽，儘管整棟有5層樓也是她一個人住。但世界上最稀有的限時限量商品，其實是重視的人能陪在身邊的每一刻，共同創造無限的回憶。陪伴不需要任何前置條件，聊天談心也不是成功人士的專利，愛更是無時無刻都能表達。

媽媽給了孩子一個體驗人生的機會，可是有些人的日常生活裡，卻從沒算上留給她的「使用額度」，直到某天猛然回頭，卻再也沒看見媽媽一如既往地，無條件站在身後支持著你，才懊悔不已。所以，今年的母親節，除了千篇一律地請宅急便送禮物、請店員送蛋糕，其實可以有那麼點不一樣，只要你願意。

延伸閱讀：

害怕身分改變失去自我？別只想著恐懼，先問自己：「如果沒有成為媽媽，以後會不會後悔呢？」

吃完飯碗筷不收、襪子總是亂丟！新婚夫妻磨合期，最常見的 7 個吵架引爆點

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 媽媽, 母親節, 孕期, 愛要及時
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