金馬影后疑換膚過度美顏崩壞！　皮膚科醫生提醒5大副作用

▲62歲港星鄭裕玲疑似因過酸換膚過度，昔日清秀臉蛋崩壞。（圖／翻攝自微博、IG／鄭裕玲）

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62歲香港女星鄭裕玲，以流利的口條和氣質修養，被封為「金牌司儀」，還成為金像、金馬雙料影后，過去曾被爆出因果酸過度換膚，導致臉蛋角質嚴重受損，臉部緊繃到崩壞成橡膠臉，昔日女神風采不再。臺大醫院皮膚部主治醫師曾忠仁在《皮膚美容聰明選》中指出，果酸換膚30年前問世，由於操作方便，安全有效，很快席捲全球，但各種強度的化學性換膚都是醫療行為，還是有造成皮膚傷害的可能性，一定要在醫護人員的監督下，才能執行，而民眾接受果酸換膚前，有五大不可不知的副作用，以下為摘文。

▲臺大醫院皮膚部主治醫師曾忠仁指出，各種強度的化學性換膚都是醫療行為，還是有造成皮膚傷害的可能性。（圖／時報出版提供，以下同）

果酸換膚是淺層換膚的一種，也是一般民眾比較熟悉的，期望達到皮膚保養目的的，都可以接受果酸換膚，當然，如果皮膚有青春痘、粉刺、毛孔粗大、痘疤、臉部過度出油、細紋或皺紋、雀斑、日光性小痣、肝斑、發炎後色素沉澱、毛孔苔癬角化症、皮膚日光性老化等異常，更是果酸換膚最好的候選人。化學結構式為AHAs的酸性化學物質，統稱為果酸，大部分可由水果提煉出來，屬於弱酸類，其中最著名的一種酸為甘醇酸，分子量最小，對皮膚的穿透性最好，因此是操作所謂的果酸換膚的首選，其他如檸檬酸、酒石酸、杏仁酸等等，也都屬於果酸的一，當然，混合各種酸的複合性果酸也隨之出現，對於這幾種酸的選擇，就屬於醫療上，病人的要求，與醫師的判斷，並沒有絕對的標準，也無所謂孰優孰劣之分。

根據果酸的濃度和pH值，會對皮膚產生不同的效果。在極低濃度與酸鹼度越接近中性的果酸，只有保濕效果。濃度稍微提高時，才有去角質的作用，可以破壞角質層細胞間的連結，促進皮膚的新陳代謝。在濃度增加以及pH 值降低的情況下，它的破壞力隨濃度增高而增加，濃度越高，pH值越低，效果越能達到真皮組織，來達到化學換膚的功效。但治療前需要了解，果酸換膚可能的五種副作用？

一、結痂

果酸換膚雖然是溫和的換膚，不過如果病人的皮膚較為敏感，或皮膚有傷口，或是使用的果酸濃度太高，酸鹼度較酸，作用時間太久，甚至是中和不夠完全，冰敷時間太短，都可能有明顯的皮膚結痂產生；雖然絕大部分的結痂，都會在幾天之後就完全脫落，不過對某些病人而言，還是會造成日常生活上的種種不便。

二、色素沉澱

如果前述的結痂較嚴重，少數病人，尤其是黃種人皮膚的我們，有可能會出現所謂的發炎後色素沉澱，當然這也是暫時現象，通常在數周到數月之後即消失，不過對於本來就是為了淡化色素斑塊的病人，還是會造成強烈的心理壓力。

三、青春痘的惡化

對於想要以果酸換發治療青春痘的病人，少數患者在治療初期，可能會覺得痘痘的狀況反而惡化，這其實也是暫時現象，繼續治療就可以獲得明顯的進步。

四、單純疱疹的再活化

雖然在東方人少見，不過還是有極少數，有疱疹病史的病人，在做完果酸換膚之後，有單純性疱疹的發作，這樣的病人，有必要在施行果酸換膚前兩天，給予口服抗病毒藥物預防疱疹的再發作。

五、眼角膜的化學性灼傷

操作果酸換膚時，病人眼睛的保護非常重要，因為眼睛的眼角膜對果酸相當敏感，萬一流入眼睛就可能造成角膜的化學性灼傷，雖然絕大多數的此類病例不會造成永久性的損傷，不過造成的疼痛與暫時的視力模糊，對病人還是非常的不便。

▲台北醫學大學皮膚科兼任副教授蔡仁雨提醒，酸類換膚應依照皮膚破壞能力做分類。

台北醫學大學皮膚科兼任副教授蔡仁雨叮嚀，酸類換膚應依照皮膚破壞能力做分類。原則上pH 值越酸者、分子量越小者、作用時間越久者，其穿透能力就會更好，破壞力更強。因各環節都會關係到治療效果，因此酸類換膚品項之選用及作用時間、中和方式都需要依照當下皮膚狀況而定，也理應由專業醫療人員操作之。治療前後都應該避免對皮膚有刺激性的保養品及藥物，以免導致過度傷害。治療後表皮必定受到不同的程度的破壞，因此後續防晒等保護必須特別注意。

★本文經時報出版授權，摘自《皮膚美容聰明選：治療前，請先聽聽25位皮膚科專家建議》。