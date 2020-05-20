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台北外帶咖啡推薦！夢幻漸層桑椹歐拿、打卡聖地ABG　全都好拍又好喝

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▲飲料。（圖／美食誌提供）

把小確幸帶著走。上班族的快樂就是飲料時刻，快把這篇收藏起來，午休來去這些咖啡廳外帶好心情！

GET & GO 帶走雞蛋糕
中山站 / 國父紀念館站

Get & Go以販售雞蛋糕為主，從小小的餐車成長到現在已經有店面。雞蛋糕口味多元，不僅蛋香濃厚、餡料也是多到不行，來到這邊一定要來一包品嚐一下。另外，店家也有販售一些咖啡飲品，與雞蛋糕一起下肚就是最滿足的下午茶套餐了。

▲飲料。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Karen金魚腦吃貨日常提供）

ABG COFFEE
六張犁站

ABG COFFEE一開幕就馬上成為打卡拍照聖地，全白的建築以及牆上的藍色咖啡Logo，怎麼拍怎麼好看！除了提供咖啡風味飲品外，也有提供厚片等鹹食可以搭配。這間店離捷運站有一段距離，可以選擇搭乘公車或開車前往喔！

▲飲料。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客huihui提供）

FOMO COFFEE
忠孝復興站

一看到店面大大的Logo，絕對會想讓你駐足停留。純白簡約的外觀營造出質感的氛圍，但咖啡的價格卻十分平實合理。除了咖啡外特推桑椹歐拿，深紫色的桑椹汁淋在鮮奶上營造出夢幻漸層，加入桑椹果粒，喝起來酸甜滑順。

▲飲料。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客xi.ccc提供）

CAFE!N硬咖啡
大安區 / 中正區 / 松山區 / 信義區

沒聽過名字，也一定有看過他的Logo！紅遍IG的Cafe !n，現在已經有三間分店。除了冠軍咖啡外，Cafe !n的吐司也十分有名，咖啡口味濃郁香醇，酸味不明顯。點選吐司的話，店家會先加熱過後再提供給客人，鬆軟綿密很滿足。

▲飲料。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客宇宙小姐提供）

藍儂說THEN ESPRESSO
劍潭站

隱藏在士林夜市裡的一間外帶咖啡店，招牌必點的就是黑糖系列了。選擇咖啡或者牛奶基底，老闆會在杯頂的奶泡撒上滿滿黑糖粉。現買現喝是最佳選擇。奶香濃厚，牛奶、奶泡、和黑糖粉三者合而為一，不會過於甜膩是幸福的滋味！

▲飲料。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Kanata提供）

珈琲月COFFEE MOON
松江南京站

位於松江南京站，步行一分鐘即可抵達。店家的Logo為一個拿著咖啡跳舞的太空人，看起來十分逗趣可愛。咖啡平價CP值高，熱咖啡還會幫你拉一朵美美的花喔！

▲飲料。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ashley提供）

朔望咖啡SYZYGY COFFEE
北門站

朔望咖啡隱藏在大稻埕周圍的小巷中，以木頭及白牆為底，給人一種親切安心的氛圍。咖啡味道濃厚，口味滑順適中。坐在窗邊，品嚐著溫熱的咖啡、簡單的蛋糕輕食，感覺步調都慢了下來。

▲飲料。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Lexi提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 咖啡, 飲料, GET&GO帶走雞蛋糕, ABGCOFFEE, FOMOCOFFEE, 硬咖啡, 藍儂說, 珈琲月, 朔望咖啡
fashion.net

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