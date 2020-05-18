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天天外食高油又重鹹！8家健康低脂餐盒　減肥也能吃得飽

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▲台北低脂餐盒。（圖／美食誌提供）

現在不敢出門去餐廳大吃美食沒關係。MENU精選8家低脂餐盒，吃得好又吃得健康，快趁這個時候把它們帶回家吃！

拾福青果

主食有紅藜飯或是筆管麵，放上多種水煮有機蔬菜，口感清爽、健康養生，還有五種不同的醬料可以擇一搭配，不同的口味搭上不同的醬料就成了不同的選擇！

▲台北低脂餐盒。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客城市中迷途的羔羊華安提供）

健康水煮餐盒-DR.SALT

選用當季食材做為配菜，將食材水煮過後加上簡單的調味，吃得到食材本身的味道，而在滿滿主菜和蔬食底下是糙米飯，吃起來份量足夠。

▲台北低脂餐盒。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客凱薩冰淇淋提供）

生活倉廚

烤雞、鮭魚、松阪豬、牛排、羊小排、櫻桃鴨還有龍蝦。主餐選擇多元，配色豐富，堅持裸食原味的烹調，不僅滿足味覺，連視覺也是一場饗宴！

▲台北低脂餐盒。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Mel提供）

蜂鳥食堂

強調減油、減鹽、多蔬菜的均衡飲食，將飯與菜分開兩層放，讓氣味不會混在一起，官網上還有清楚註明熱量及食材來源，讓人吃了很安心。

▲台北低脂餐盒。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Ann’s food diary提供）

樂活食堂LOHAS CUCINA

使用新鮮食材全蒸煮烤，少油、低鈉又低卡，除了主食會稍微用香料去調味之外，其餘配菜都是食材本身的味道，口味上偏清淡但不會覺得沒味道。

▲台北低脂餐盒。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Aiba翼提供）

一日樂食

餐點共分為多穀飯的輕便當、不含飯的田園食蔬、沙拉餐、低碳餐、義大利麵五種類型，搭配六種自製醬料擇一，吃得習慣的話，還有包月服務，根本是懶人救星啊！

▲台北低脂餐盒。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客等一下吃什麼提供）

DELI DAY

強調天然食材、天然調味、黃金比例，餐盒主要分成舒肥、燉肉、沙拉三系列，配菜多元，份量有大小份可以選擇。

▲台北低脂餐盒。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客cheeer提供）

好糧·低脂X纖食X手作

針對不同食材以舒肥、蒸烤、清蒸、清燙等不同料理方式而成，保留食材本身的營養與口味，除了一般的低卡餐盒外，還有四色丼飯及商業午餐的選項！

▲台北低脂餐盒。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Yo Zheng提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 外帶, 低脂餐盒, 拾福青果健康水煮餐盒, 生活倉廚, 蜂鳥食堂, 樂活食堂, 一日樂食, DELIDAY, 好糧低脂
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