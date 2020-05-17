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「泡麵寵物床」融化主人的心！柴柴塞在杯裡變豆皮　蜷曲睡姿好療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自amazon.co.jp、felissimo.co.jp、twitter@n0qTVdKQKf4r0Qt

食物造型小物總是特別可愛，如果拿來給毛孩用更是萌度加倍！日本最近有一款「泡麵寵物床」在推特上詢問度超高，有網友分享了自家柴柴躺在泡麵碗裡的照片，閉眼沉睡的樣子療癒可愛，完全融化主人的心，超想購入這款造型床給家裡的寵物用。

▲泡麵寵物床。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

這款寵物床造型完全仿造泡麵，除了紅色的烏龍麵款，還有醬油拉麵、豚骨拉麵、蕎麥麵共四種花色。杯身就是床的部分，直徑約50公分、高20公分，寵物們可以躺進去休息，上面是可以掀開的杯蓋，裡面附了一顆抱枕，圖案是麵條、魚板、豆皮、蔥…等豐富配料。

▲泡麵寵物床。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

▲泡麵寵物床。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

柴犬閉上眼睛，跟泡麵抱枕一起塞在裡面，就變成一碗巨型泡麵，看了瞬間療癒，只有柴柴自己蜷曲在裡面也很萌，看了讓人好心動，也想讓家裡的毛孩躺進去，煮一碗可愛的貓貓、狗狗泡麵。這個寵物床目前可以在日本Amazon網站買到，售價4,700日圓（約台幣1,320元）。

▲泡麵寵物床。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

▲泡麵寵物床。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

▲泡麵寵物床。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

喜歡造型寵物床的話，也可以看看日本雜貨品牌Felissimo貓部推出的魚造型羊毛氈貓屋，貓咪鑽進魚的嘴巴，就好像被魚吃掉了，有種可愛、獨特的視覺效果，這系列共有三種花色，售價8,776日圓（約台幣2,450元）。

▲泡麵寵物床。（圖／翻攝自amazon.co.jp）

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關鍵字：

泡麵, 寵物床, 造型床, 寵物用品, 寵物
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