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盤點時尚名人最愛「腋下包」　三千元內還能買到超值小資款！

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記者王則絲／綜合報導

廣泛來說，只要手袋肩背時剛好卡在大約腋下的位置，都可稱作「腋下包」，通常以輕便的小包為主，復古時髦的外型從去年便開始大肆流行，但因必須穿過整隻手臂，對於厚重的冬季來說不方便，因此今夏又再度火熱起來，今天就來帶大家看看網路紅人都收藏哪些必敗「腋下包」，想看平價、小資款記得看到最後喔。

＃PRADA

說到「腋下包」，大家腦中第一個浮現的就是PRADA 的「Hobo」包，Re-edition尼龍系列不僅時髦耐用，在價格方面也是小資族群有能力投資的，受到各國名人、時尚部落客的鍾愛，今年春夏更一舉推出多款搶眼配色，還有皺褶設計款式可挑選。另一款「Sidonie」系列包型近期出鏡率也相當高，鄉民女神吳卓源也為大家背上示範，鏈條背帶的皮質包款，更顯氣質。

▲腋下包盤點。（圖／翻攝自IG、官網）

▲腋下包盤點。（圖／翻攝自IG、官網）

▲PRADA HOBO，NT＄21,500、抓皺HOBO，NT＄25,500、Sidonie鍊帶肩背包，NT＄70,000。（圖／翻攝自IG@hypebae、@brittanyxavier、@juliawu94、品牌提供）

＃Bottega Veneta

紅透半邊天的「雲朵包」，裝上背帶後也躋身「腋下包」行列，「Shoulder Pouch」利用包身延伸出背帶，一體成型，連孫芸芸也愛不釋手，「Chain Pouch」則是為雲朵包加裝了金屬鍊帶，夾在腋下簡直氣勢萬分。

▲腋下包盤點。（圖／翻攝自IG、官網）

▲孫芸芸背Shoulder Pouch，莫莉示範鏈袋款Chain Pouch。（圖／翻攝自IG@aimeeyunyunsun、@molly_chiang）

＃COACH

看完BV夢幻雲朵包，若是明瞭自己經濟能力有限，也可參考COACH的「TABBY」包系列，同樣不乏各國時尚圈名人搶背，可當腋下包、也可加裝長背帶，可說是腋下包選擇中實用性非常高的包款。

▲腋下包盤點。（圖／翻攝自IG、官網）

▲COACH Tabby系列包款有非常多配色可挑選。（圖／翻攝自IG@brittanyxavier）

＃DIOR

想要剛好卡在腋下的時髦感，就特別推薦DIOR的「Saddle」馬鞍包系列，背在肩上時還可看見前側「CD」的五金，以及垂墜的金屬D字母，掛在手肘上也別有一番風味。

▲腋下包盤點。（圖／翻攝自IG、官網）

▲DIOR馬鞍包系列。（圖／翻攝自IG@misvemir）

＃CELINE

CELINE的這款老花半月包一舉被BLACK PINK 的Lisa給背紅，作為CELINE TRIOMPHE CANVAS 帆布系列之一， AVA BAG具有品牌歷史底蘊的凱旋門標誌花紋壓印，是入手CELINE十分推薦的入門款。

▲腋下包盤點。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Lisa在去年就搶先背上了這款半月包，CELINE AVA BAG 凱旋門花紋半月包NT＄36,000。（圖／品牌提供）

＃JW PEI

於2017年創立的新穎包包品牌「JW PEI」或許對大家來說還很陌生，質感設計的包款中也有不少「腋下包」的選項，一千～三千元之間的平價價格，讓品牌在短短時間內闖出名號，值得大家嘗試看看。

▲腋下包盤點。（圖／翻攝自IG、官網）

▲質感腋下包也能無痛入手，單肩包NT＄1,199、手提包NT＄2,499。（圖／翻攝自IG@jwpei_official）

＃Charles & Keith

另外，台灣女孩們非常喜歡的新加坡品牌小CK，價格同樣很甜，品項多到逛不完，當然也不乏許多能夠當作腋下包的款式，預算有限卻想盡快跟上這波風潮，不妨就先從這邊下手。

▲腋下包盤點。（圖／翻攝自IG、官網）

▲經典圓扣肩背包NT＄2,390、粗鍊小型肩背包NT＄2,790。（圖／翻攝自Charles & Keith官網）

►金喜愛、韓素希竟默契背上同牌包款　小資價格也能有超強氣場

►小CK台灣限定配色包款美翻天！侯佩岑也搶搭這波「薄荷綠」夏日風潮

關鍵字：

包包, 腋下包, 精品, 時髦, 明星, PRADA, BV, CELINE, COACH, DIOR, JW PEI, 小CK, charles & keith
fashion.net

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