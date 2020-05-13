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就像套了濾鏡！懶人最愛的「美肌防曬」，30秒快速出門

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▲▼最強「美肌防曬」，30秒讓你快速出門 。（圖／品牌提供）

▲潤色防曬一瓶搞定，30秒幫肌膚套上美肌濾鏡。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

炎熱的夏季，臉部肌膚禁不起一層一層的疊擦，近來許多品牌都推出美肌防曬，一瓶滿足防曬和美肌飾底的願望，薄塗就能輕鬆矯正膚色，如同開了濾鏡般強大。

▲▼最強「美肌防曬」，30秒讓你快速出門 。（圖／品牌提供）

曼秀雷敦SUNPLAY柔光美肌防曬乳液，30g，NT$220．

專為喜愛戶外活動的愛美女孩量身訂製，晴空藍色調搭配特細微光感微粒，一抹掃除蠟黃暗沉，立即擁有輕柔透明感的白皙美肌，同時擁有SPF50+/PA++++、極效耐水耐汗的最高規格防護力。

▲▼最強「美肌防曬」，30秒讓你快速出門 。（圖／品牌提供）
雅漾 全效極護亮顏防曬乳SPF50+，980元。

業界最高等級抗曬力，配方添加無瑕亮顏因子，智慧潤色一抹提亮，膚色更均勻，妝前打底打造透亮好氣色；搭配蜜粉呈現輕透裸妝，最適合忙碌的妳。

▲▼最強「美肌防曬」，30秒讓你快速出門 。（圖／品牌提供）

RMK 柔焦隔離霜N、EX-03，30g，1,350元。

淡淡的血色感粉紅色調，幫助修飾膚色不均，巧妙修飾毛孔凹凸不平，上妝後仍能保有原生肌膚質感。

▲▼最強「美肌防曬」，30秒讓你快速出門 。（圖／品牌提供）

Za美白防曬霜，35g，220元。

內含美肌粉體能均勻服貼肌膚，並且透過光線折射原理，將自然光轉換成暖調光澤，使膚色均勻外，一共推出4色提供消費者選擇。珍珠光澤款修飾暗沉、綠色款改善泛紅、紫色款矯正蠟黃，粉色款則是打造紅潤好氣色。

▲▼最強「美肌防曬」，30秒讓你快速出門 。（圖／品牌提供）

KOSE 丰靡美姬‧幻粧 冰感柔膚CC噴霧(粉耀柔光版)，SPF50/PA++++，60g，650元。

修飾暗沉的涼感CC噴霧，一瓶擁有美容液、防曬、飾底乳、粉底和蜜粉5種功效，不需要層層疊疊，只要輕輕一噴，炎熱酷暑也能輕鬆擁有精緻妝感。

▲▼最強「美肌防曬」，30秒讓你快速出門 。（圖／品牌提供）

黛珂 多重防禦素顏霜，SPF50/PA++++，#10，35g，950元。

輕絲般柔滑質地，如同開啟柔焦濾鏡，自然修飾毛孔、凹凸不平、斑點膚色不均等肌膚瑕疵，校正膚色，打造肌膚原生素顏美。

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關鍵字：

美肌, 防曬, 潤色, 濾鏡
fashion.net

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