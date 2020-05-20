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一堆假沒休就是要出去玩！IG打卡最夯的5大必住飯店

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文／C編

疫情逐漸有趨緩的態勢，很多人開始想要銷假出去玩，「Her和她」也準備了各式優惠票券可以入手，比起市價更划算，有些甚至下殺2.5折優惠，輕鬆享受到五星級的服務，以及豪華的下午茶自助吧，這麼好康，讓人不想休假都不行啊！

台北老爺大酒店，雙饗假期精緻客房一泊二食雙人住宿券

▲老爺酒店,酒店,老爺,Her和她,Her,。（圖／翻攝自台北老爺大酒店官網）

▲超美的台北老爺大酒店，原價15,323元、特價3,899元。點我購買。（圖／翻攝自台北老爺大酒店官網）

台北老爺大酒店鄰近捷運中山站，走出，3分鐘就可以享受五星級的服務以及美食，距離熱鬧的中山商圈也非常近，過個馬路就可以逛街，地點相當理想，住宿券搭配的Le Cafe頂級自助吧有各式鹹食、甜點，不定期推出特色餐點，很值得一訪。

三峽大板根森林溫泉酒店，平日板根雙人房一泊二食住宿券（含露天溫泉SPA&森林入園門票）

▲三峽大板根森林溫泉酒店,三峽,大板根,森林,Her和她,度假。（圖／翻攝自thegreatrootsresort IG）

▲三峽大板根森林溫泉酒店平日板根雙人房一泊二食住宿券（含露天溫泉SPA&森林入園門票），原價8,910元、特價4,888元。點我購買。（圖／大板根森林溫泉酒店官網）

三峽的大板根森林溫泉酒店，因有全台灣僅存低海拔原生亞熱帶雨林、大型板根樹木，以及蔓生百年以上的巨藤，還有高聳入雲的林海等而著名，稱得上是一座「亞熱帶雨林植物寶窟」，不僅可以散步享受森林浴、泡美人湯，住宿券含早餐及太子西餐廳晚餐套餐，有濃郁香醇的咖哩豬肋排、清爽Q彈的義式迷香烤雞腿、濃郁鮮味爵士乳酪烤鯛魚、豐盛自然的牛肝箘蔬菜燉飯，包準從內到外全身都滿足。

南投埔里楓樺台一渡假村，四星花泉卉館和風雙人湯屋兩日遊玩到底

▲▼ Her楓樺台一渡假村 。（圖／翻攝楓樺台一渡假村官網）

▲楓樺台一渡假村四星花泉卉館和風雙人湯屋兩日遊、玩到底，原價7,400元，特價4,800元。點我購買。（圖／翻攝楓樺台一渡假村官網）

位於南投埔里的楓樺台一渡假村，擁有4萬坪花園綠地與7大主題農場生態園區，一入住就可以享受被山巒環抱的美景，全台唯一首座的花神廟也位於此，附近有精心栽培的花卉與許願池，彷彿就像是到國外度假一樣的美景，其中一個超好拍的景點「銀河水道區」擁有落羽松包圍的秘境，隨手拍都猶如置身人間仙境。

花蓮美侖飯店，精緻雙人房二天一夜住宿券

▲▼漫步花蓮！住美侖來場閨密小旅行 。（圖／翻攝自FB）

▲異國造景風格的美侖飯店，原價6,280元、特價2,700元。點我購買。（圖／花蓮美侖飯店FB）

花蓮擁有好山好水，美侖飯店更是超值得一住的國際型度假飯店，裡面的造景設計宛如峇里島，連住宿的房間都充滿異國風情，飯店設施也可以說是應有盡有，包含SPA、單車步道、室內壁球場、攀岩場、健身房等設施，更標榜不用外出就能享受購物樂趣，從原住民手工小物，到故宮人氣商品，以及美味在地小點等，待在飯店裡面就讓人超級放鬆，附近還有東大門夜市、賞鯨豚、太魯閣等地點可以玩，CP值簡直不要太高！

高雄花季度假飯店，平日巧月套房雙人住宿券

▲花季。（圖／花季度假酒店官網）

▲高雄花季度假飯店，平日巧月套房雙人住宿券，原價13,800元、特價5,200元。點我購買。（圖／花季度假酒店）

高雄著名的花季度假酒店，擁有日治時代就被開發的碳酸冷泉，裡面含有大量礦物元素，可以放鬆肌肉、養顏美容，因此又稱為是美人湯，泡累了就可以到房間去休息，整個住宿採用日式的裝潢設計，看起來優雅又簡約，裡面還有健身房、冷泉泳池、童心室、書坊等，在裡面就可以度過一整天，還有許多藝術作品可以欣賞，絕對是文藝派必去的景點。

關鍵字：

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