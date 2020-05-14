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cama café推周末買一送一優惠　星巴克5／15前第二杯免費快把握

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▲cama café,買一送一。（圖／cama cafe提供）

▲cama café限定5月4天周末推出買一送一優惠。（圖／cama cafe提供）

記者蔡惠如／綜合報導

連鎖咖啡5月優惠一波接一波，星巴克本周從一到五都有優惠之外，cama café近期也宣布針對連續兩周周末，推出旗下新品「黑絲絨系列」買一送一，只要用手機下載優惠券，該系列品項皆可任選，而星巴克則在5／15前，祭出黑咖啡好友日，黑咖啡系列飲品也有第二杯免費喔。

連鎖咖啡店cama café為因應疫情，近期首度推出「振興優惠券」，使用期限到5月底止，近期還宣布針對旗下熱賣新飲品黑絲絨系列，在最後5月的2個周末，也就是5／16、5／17、5／23、5／24限定4天，推出買一送一優惠活動，憑APP內優惠券即可兌換1次。

▲cama café,買一送一。（圖／cama cafe提供）

▲紅絲絨咖啡系列。（圖／cama cafe提供）

黑絲絨系列飲品包括特調咖啡、黑絲絨拿鐵、黑絲絨鮮奶茶3款，售價從75元至85元不等，除周末的買一送一外，針對5／30、5／31、6／6、6／7共4天期間內，購買黑絲絨特調咖啡，也可享新台幣59元單一特價。

星巴克則在5／15前，推出黑咖啡好友分享日活動，活動期間到店購買2杯相同容量、風味、冰熱的「黑咖啡」系列飲料，其中一杯由星巴克招待，優惠品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，亦不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。每人每次至多買二送二，且部分門市不適用此優惠。

▲▼ 星巴克買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

▲星巴克5／15前推黑咖啡買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

關鍵字：

cama café, 星巴克, starbucks, 買一送一, 優惠, 第二杯免費
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