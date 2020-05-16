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網友狂推Costco 3大必囤保養好物　「澳洲神皂」男女都愛超難搶

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編輯／Amanda

深受台灣人喜愛的美式量販店好市多（Costco），店內隱藏了超多便宜又大碗的口碑好物，時不時就會出現爆買熱潮。而除了每次去必買的美食、家用品，其實去Costco連美妝保養品都不能放過。不僅有大容量壓低價格的高CP值，還有很多獨家引進的美妝品，其中就有3個被網友狂推有看到絕對要手刀搶起來囤的洗沐保養品，便宜好用價格甜，其中「澳洲神皂」更是不分男女都愛用，每次補貨都讓網友感動想哭，下次去Costco千萬別錯過了！

▲網友狂推Costco 3大必囤保養好物。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲網友狂推Costco 3大必囤保養好物。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲這款澳洲精油香皂是好市多分享圈中赫赫有名的「斷貨神物」。（圖／翻攝IG@maiko_411、@happy_mom_happy_child 、Costco官網）

澳洲植物精油香皂

這款來自澳洲製的精油香皂，已經在網上紅好一陣子了，更是許多Costco友都知道的必買好物，從一開始推出至今，在各處賣場都幾乎被搶購一空，後來限定一人只能購買2組也依舊出現「搬空」盛況，甚至被網友稱為「澳洲神皂」、「斷貨神物」。

使用天然棕櫚油製成的這款精油香皂， 台灣Costco前後共引進海鹽、檸檬草、羊奶和玫瑰等4種味道，很多網友都大推味道很舒服、很好聞，尤其是海鹽，偏中性的清新香氣就連男生都很喜歡，而且洗後肌膚不會乾澀，但也不會有假滑的殘留感，重點是，一塊200g的扎實份量，讓很多網友笑說「一塊可以洗超級久！」而且一盒總共有8入。

▲網友狂推Costco 3大必囤保養好物。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲Hair Recipe洗髮系列連歐陽娜娜都在網上分享過。（圖／翻攝歐陽娜娜IG &小紅書）

Hair Recipe 保濕營養洗髮露

被日雜選為「最受歡迎的洗髮精」的Hair Recipe洗髮露，本來就是代購圈中擁有高人氣的髮品，後來歐陽娜娜於小紅書上分享愛用，還大推為「用完一次，它已經能排入我心中前3的排名」後，人氣更是飆漲到爆單。

而除了歐陽娜娜愛用的奇異果款外，其實蜂蜜杏桃款在網上更紅、人氣更高，可以搓出綿密細膩的泡沫，洗完頭髮滑順又有光澤，還帶著淡淡的甜香，剛引進Costco時還曾登上必買清單Top 1。

▲網友狂推Costco 3大必囤保養好物。（圖／翻攝品牌官網、IG）

▲清涼療癒的茶樹洗髮精很適合夏天使用。（圖／翻攝品牌官網、IG@angie_nomadlife）

Gioranni 滋潤茶樹洗潤髮系列

來自美國的Gioranni茶樹洗潤髮系列，也是許多網友們的心頭好。茶樹洗髮精無添加矽靈，還有著很舒適療癒的薄荷和茶樹清香，洗起來會有點涼感，讓網友大推尤其夏天用更適合「洗完頭皮涼涼的，很舒服」，還有網友在朋友家用過後驚為天人，回家請家人買。

因為洗淨力好，洗後建議要搭配潤髮，而其同系列潤髮乳也備受不少網友好評喜愛的原因，除了跟洗髮精一樣有著療癒的茶樹味道之外，潤髮效果好又不會有沖不乾淨的問題。

►去COSTCO一定要囤貨的10大必買美妝品！

►好市多賣MICHAEL KORS愛黛兒包　6千有找網友手刀去買

關鍵字：

美妝, 保養品, 清潔, 洗浴產品, 好市多, Costco, 香皂, 澳洲神皂, 洗髮精, 歐陽娜娜, 網友
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