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風.LUXURY／懷錶時代的陀飛輪紅到現代　寶璣大明火琺瑯錶一抵台賀成交

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▲▼陀飛輪錶 。（圖／公關照）

▲寶璣CLASSIQUE TOURBILLON EXTRA-PLAT AUTOMATIQUE 5367經典系列藍色大明火琺瑯陀飛輪腕錶，5,218,000元。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

台灣是寶璣（Breguet）專賣店限定的CLASSIQUE TOURBILLON EXTRA-PLAT AUTOMATIQUE 5367經典系列藍色大明火琺瑯陀飛輪腕錶全球發貨首站，近日一抵台立刻被收藏家珍藏，因為那經過800度高溫淬鍊的大明火琺瑯面盤不僅漂亮，內在機芯也值得欣賞，採用品牌最纖薄的陀飛輪機芯，厚度不到3毫米，錶殼整體厚7.45毫米，且提到陀飛輪，不能錯過寶璣呀！

▲▼陀飛輪錶 。（圖／公關照）

▲5367經典系列藍色大明火琺瑯陀飛輪腕錶搭載寶璣最纖薄的陀飛輪機芯，厚度不到3 毫米，錶殼總厚度僅7.45 毫米。

與高級時計幾乎畫上等號的「陀飛輪」（Tourbillon），在法文中是「旋風」之意，是傳奇製錶大師寶璣先生（Abraham-Louis Breguet）為消弭地心引力對懷錶走時的影響，著手設計的特殊裝置，於1801年6月26日獲得法國內務大臣頒贈史上第一個陀飛輪專利，並將之命名為「陀飛輪」。

▲▼陀飛輪錶 。（圖／公關照）

▲製錶大師寶璣於1801年6月26日取得史上第一個陀飛輪專利。

▲▼陀飛輪錶 。（圖／公關照）▲▼陀飛輪錶 。（圖／公關照）
▲寶璣的陀飛輪設計圖（左），運用於懷錶上以減少地心引力對時計的影響。
 

在懷錶年代，由於佩戴習慣，懷錶長時間置於垂直方向，因此受地心引力大幅影響精準度，寶璣先生設計的陀飛輪就像一個不停旋轉的籠子，當中置入擒縱系統，讓擒縱系統隨時變更位置，不再受單一方向的地心引力影響，因此提升精準度，但不代表完全消除引力的作用。

▲▼陀飛輪錶 。（圖／公關照）

▲▼陀飛輪錶 。（圖／公關照）

▲寶璣Marine Tourbillon Équation Marchante 5887航海系列時間等式萬年曆陀飛輪玫瑰金腕錶，機芯雕花精美，6,936,000元。
 

進入腕錶時代，腕錶隨著佩戴者手部動作不斷變換方位，地心引力對腕錶誤差影響已不若懷錶巨大，陀飛輪裝置轉而成為炫技的舞台，例如羅杰杜彼（Roger Dubuis）發展出業界首創的鏤空雙飛行陀飛輪錶、寶璣推出首創結合三大複雜功能的Marine Tourbillon Équation Marchante 5887航海系列時間等式萬年曆陀飛輪玫瑰金腕錶，各家錶廠還開發雙軸陀飛輪、傾斜陀飛輪、球體陀飛輪等各有特色的裝置；女錶也有不少貴氣的陀飛輪選擇，寶格麗（BVLGARI）今年發表SERPENTI SEDUTTORI TOURBILLON鑽錶，即搭載領先業界的微型陀飛輪兼顧美學。

▲▼陀飛輪錶 。（圖／公關照）▲▼陀飛輪錶 。（圖／公關照）

▲羅杰杜彼Excalibur Original王者系列玫瑰金鏤空雙飛行陀飛輪腕錶（左）10,155,000元，寶格麗SERPENTI SEDUTTORI TOURBILLON白K金陀飛輪鑽錶4,800,000元。（圖／羅杰杜彼提供）

關鍵字：

陀飛輪, Breguet, 寶璣, 羅杰杜彼, Roger Dubuis, BVLGARI, 寶格麗
fashion.net

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