fb ig video ETtoday search mobile

寶璣擬人化月相臉譜不見了　復刻錶更摩登

>

▲▼ Breguet 。（圖／公關照)

▲寶璣CLASSIQUE經典系列7137玫瑰金月相腕錶，1,288,000元。（圖／寶璣提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

什麼錶款可以復刻一次、二次甚至三次，依然展現新意？寶璣（Breguet）多次從Perpetual N°5 懷錶與N°3883 懷錶擷取靈感，今年再度以這兩枚古董時計為發想，分別創作錶徑39mm的CLASSIQUE經典系列7137月相錶與7337月相錶，眼尖的錶迷立刻發現，寶璣招牌的擬人化月相不見了，改採風格摩登現代的月相顯示，不變的是品牌精緻的裝飾工藝，連雲朵都雕花。

▲▼ Breguet 。（圖／公關照)

▲寶璣將月相顯示改為更摩登、現代。

▲▼ Breguet 。（圖／公關照)
▲寶璣CLASSIQUE經典系列7787動力儲存顯示月相錶，展現招牌的擬人月相。

寶璣經典的月相顯示，以擬人化的金色臉譜月相點綴星星呈現，而今年兩款新作7137與7337月相錶，改以藍色亮漆加入氧化鋁與二氧化矽顆粒，展現繁星點點的夜空，襯托亮面浮雕與啞光凹槽詮釋不平整表面的金質月亮，同時搭配雕刻雲朵，每個小細節都相當精緻。

▲▼ Breguet 。（圖／公關照)

▲▼ Breguet 。（圖／公關照)

▲寶璣CLASSIQUE經典系列7337白K金月相腕錶也換上新月相，連雲朵都有雕花裝飾，1,388,000元。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）全球限量50只的鉑金材質Patrimony月相和逆跳日曆腕錶，則屬於低調版本，整個面盤經過噴砂處理，6時位置的鉑金月相視窗有拋光處理的繁星點綴，月亮則採顆粒感紋理裝飾展現月球凹凸起伏的表面，配上上方環繞的刻度則為月齡顯示。

▲▼ VC 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓全球限量50只的鉑金版Patrimony月相和逆跳日曆腕錶，2,220,000元。（圖／江詩丹頓提供）
 

關鍵字：

Breguet, 寶璣, Vacheron Constantin, 江詩丹頓
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

Tiffany Bone手環50周年亮色出擊　紅、藍、綠款式挑戰時尚迷

Tiffany Bone手環50周年亮色出擊　紅、藍、綠款式挑戰時尚迷

60歲鍾楚紅戴Tiffany項鍊好時髦　沒被小20歲的香港女首富比下去

60歲鍾楚紅戴Tiffany項鍊好時髦　沒被小20歲的香港女首富比下去

曾之喬穿迷你百褶裙被叫「妹妹」　46萬卡地亞行頭洩貴婦身分

曾之喬穿迷你百褶裙被叫「妹妹」　46萬卡地亞行頭洩貴婦身分

王陽明寵妻大手筆　送蔡詩芸百萬AP錶當母親節禮物 名模邱馨慧產後速剷12公斤　靠兩招恢復火辣身材 劉嘉玲就是狂！　插花用LV 10萬元起跳的訂製花箱 英國女王亮出18歲生日禮物　父母送的Boucheron胸針依然好美 卡地亞釘子手環變窄了　價格更誘人 梅根兒亞契穿包屁衣過生日　露肉肉腿拋形象包袱 香港第一名模周汶錡不曬腥夫　戴母親節項鍊美照由Q兒掌鏡　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面