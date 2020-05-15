寶璣擬人化月相臉譜不見了　復刻錶更摩登

▲寶璣CLASSIQUE經典系列7137玫瑰金月相腕錶，1,288,000元。（圖／寶璣提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

什麼錶款可以復刻一次、二次甚至三次，依然展現新意？寶璣（Breguet）多次從Perpetual N°5 懷錶與N°3883 懷錶擷取靈感，今年再度以這兩枚古董時計為發想，分別創作錶徑39mm的CLASSIQUE經典系列7137月相錶與7337月相錶，眼尖的錶迷立刻發現，寶璣招牌的擬人化月相不見了，改採風格摩登現代的月相顯示，不變的是品牌精緻的裝飾工藝，連雲朵都雕花。

▲寶璣將月相顯示改為更摩登、現代。



▲寶璣CLASSIQUE經典系列7787動力儲存顯示月相錶，展現招牌的擬人月相。

寶璣經典的月相顯示，以擬人化的金色臉譜月相點綴星星呈現，而今年兩款新作7137與7337月相錶，改以藍色亮漆加入氧化鋁與二氧化矽顆粒，展現繁星點點的夜空，襯托亮面浮雕與啞光凹槽詮釋不平整表面的金質月亮，同時搭配雕刻雲朵，每個小細節都相當精緻。

▲寶璣CLASSIQUE經典系列7337白K金月相腕錶也換上新月相，連雲朵都有雕花裝飾，1,388,000元。

江詩丹頓（Vacheron Constantin）全球限量50只的鉑金材質Patrimony月相和逆跳日曆腕錶，則屬於低調版本，整個面盤經過噴砂處理，6時位置的鉑金月相視窗有拋光處理的繁星點綴，月亮則採顆粒感紋理裝飾展現月球凹凸起伏的表面，配上上方環繞的刻度則為月齡顯示。

▲江詩丹頓全球限量50只的鉑金版Patrimony月相和逆跳日曆腕錶，2,220,000元。（圖／江詩丹頓提供）

