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Jennie穿特殊西裝露辣腰，背面更性感！下秒換裝吊帶褲回歸可愛風

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▲Jennie Jentle house開幕造型。（圖／翻攝自ＩＧ）

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@jennierubyjane、@gentlemonster、@nieeh_official

BLACK PINK成員Jennie與南韓眼鏡品牌GENTLE MONSTER的重磅聯名系列於四月下旬已正式開賣，為因應此系列而特別在首爾新沙洞打造的限時概念店「JENTLE HOME」也在13日正式開幕，Jennie以特殊造型西裝亮相現場，大秀性感螞蟻腰，轉過身來背部鏤空設計更是一絕！活動後便換上了休閒吊帶褲裝，回歸私下的可愛風格。

▲Jennie Jentle house開幕造型。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲Jennie Jentle house開幕造型。（圖／翻攝自ＩＧ）

JENTLE HOME的整個外型就像是一比一版本的芭比娃娃屋，矗立在首爾的街道上非常搶眼，所有的設計巧思來自Jennie兒時的幻想與憧憬，每一個主題空間都是經過精心打造的，讓人忍不住快門按個不停，JENTLE HOME將從5／13起開設至9／12，雖然需配合疫情下政府規定配戴口罩進入參觀，還是不減粉絲們開心拍照的心情，開幕第一天已吸引許多人紛紛拍照打卡。

Jennie以一身特殊的西裝褲裝造型出席JENTLE HOME開幕活動，西裝領襟直接交叉繞過腰部，並在背後以鈕扣連接，這獨特的設計來自南韓新銳設計師品牌Moon Choi，品牌的服裝以簡約素面的布料搭配大膽剪裁為主，其實並不好駕馭，不過Jennie穿起這身套裝卻異常的合理，纖細的螞蟻腰沒有一絲贅肉，轉過身更露出了大面積的美背，性感指數破表，超高的尖頭高跟鞋也讓氣勢與女人味更上層樓。

▲Jennie Jentle house開幕造型。（圖／翻攝自ＩＧ）

而在活動後Jennie則換上了日常的休閒服裝，回歸可愛又俏皮性格的她，身穿的紮染風衛衣來自服裝品牌NIEEH，據傳「NIEEH」為Jennie與友人一同創立經營的品牌，從IG上能看出不少端倪，但至今仍未得到證實，搭配一件破壞風的吊帶短褲露出纖細美腿，活像個大女孩一樣，在自己設計的夢幻熊熊噴泉旁燦笑合照，可愛模樣讓粉絲們都融化。

▲Jennie Jentle house開幕造型。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲Jennie Jentle house開幕造型。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲Jennie Jentle house開幕造型。（圖／翻攝自ＩＧ）

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關鍵字：

Jennie, Gentle Monster, 聯名, 墨鏡, 眼鏡, Jentle home, 穿搭, 性感
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